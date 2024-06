Suni Hạ Linh lội ngược dòng vào chung kết 'Đạp gió 2024', Chi Pu nói gì?

Trong tập phát sóng mới nhất tại chương trình, Chi Pu bất ngờ xuất hiện để gửi lời động viên tới đàn chị. Nữ ca sĩ động viên và mong khán giả hãy dành sự ủng hộ, quan tâm nhiều hơn tới Suni Hạ Linh.

Trước sự xuất hiện bất ngờ của Chi Pu, Suni Hạ Linh tỏ ra bất ngờ và xúc động.

Chi Pu động viên Suni Hạ Linh.

Trước đó chia sẻ cảm xúc khi vào chung kết Đạp gió 2024, Suni Hạ Linh cho biết cô đến với chương trình ở thời điểm bắt đầu một hành trình mới - độc lập, chủ động hơn. Đây cũng là thời điểm cô phải trải qua những thay đổi rất lớn trong công việc và cuộc sống.