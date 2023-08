Sửng sốt với clip cặp đôi ở Huế được tặng 26 sổ đỏ trong lễ vu quy

Your browser does not support the video tag.

Những ngày qua, người dùng mạng xã hội ở tỉnh TT-Huế không ngớt lời trầm trồ về một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc trao quà trong lễ vu quy của Linnie Phan (tên tiếng Việt: Phan Linh, 32 tuổi) và Jimmy Phan (41 tuổi). Đang sinh sống tại Mỹ, cả hai lên kế hoạch tổ chức đám cưới ở California và quê nhà Việt Nam.



Trong lễ vu quy, cô dâu Linnie Phan cùng chú rể Jimmy Phan vui mừng nhận quà khủng từ mẹ và bà nội. Ảnh cắt từ clip

Theo tìm hiểu, lễ vu quy diễn ra tại TP Huế vào ngày 23/7 vừa qua. Đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc mẹ cô dâu phát biểu, trao của hồi môn cho con gái đi lấy chồng.

“Ở đây có 25 cuốn sổ. Cái này là công sức của con gái đã làm và dành dụm được tiền, giao cho mẹ. Mẹ đã đem về Việt Nam và mua được từng đây. Bây giờ mẹ trao lại, mẹ tặng cho hai đứa. Mẹ chúc hai đứa hạnh phúc”, người mẹ cô dâu mở đầu buổi lễ.