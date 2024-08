Suga (BTS) cúi đầu xin lỗi

Nam rapper nói anh bị thu hồi giấy phép lái xe và đóng phí phạt: “Không có ai bị thương hay thiệt hại tài sản nào, tôi vẫn cúi đầu xin lỗi mọi người vì sai phạm không thể bào chữa”.

Phía công ty chủ quản của Suga - Bighit Music - xác nhận sự việc, xin lỗi “về hành vi không đúng đắn của nghệ sĩ khiến mọi người thất vọng”.

Công bố CCTV, công ty làm rõ thuật ngữ gây hiểu nhầm

Ban đầu, báo giới nước này cho biết nam ca sĩ sử dụng kickboard điện có ván trượt, tuy nhiên theo mô tả của cảnh sát, phương tiện của Suga là scooter có yên, khá giống với xe máy.

Ở Hàn Quốc, xe tay ga điện, chỉ có thể được thuê và vận hành khi có giấy phép hợp lệ, tuân thủ các quy định an toàn nghiêm ngặt tương tự những quy định áp dụng cho ô tô.

Cùng ngày, đài JTBC công bố đoạn video CCTV ghi lại cảnh Suga lái xe scooter điện về nhà. Trong đoạn video tin tức có chú thích: “Suga đang lái chiếc xe tay ga điện có thể gập lại”.