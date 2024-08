Sức hút lạ thường từ những chiếc Toyota Crown cũ kỹ đối với người Việt

Mẫu xe được gắn với danh xưng "xe bộ trưởng"

Crown là dòng xe ô tô 5 chỗ nổi tiếng lâu đời của hãng xe Nhật Bản Toyota, ra đời từ năm 1955 và tồn tại đến nay, khi đã trải qua 16 thế hệ. Ở Việt Nam, những chiếc Toyota Crown có lịch sử và vai trò đặc biệt. Đầu những năm 90 của thế kỷ XX, mẫu xe được Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước chọn làm xe công, bắt đầu nhập về phục vụ công tác đối ngoại. Thời gian này, Toyota Crown là chiếc xe sang trọng nhất giữa những chiếc xe Nga (Liên Xô cũ) xuất hiện trong các cơ quan nhà nước. Xe thường chuyên chở các quan chức cấp cao, từ cấp bộ trưởng, bí thư tỉnh, thành phố trở lên. Từ cấp thứ trưởng trở xuống vẫn đi chung xe cơ quan, chủ yếu là các dòng như Vonga hay Nissan Bluebird.

Toyota Crown thế hệ đầu tiên với cái tên Toyopet Crown (1955-1961). Ảnh: Wikipedia

Cũng chính vì vậy, Toyota Crown được dân mê xe sau này gắn cho danh xưng "xe Bộ trưởng" - một mẫu xe cổ điển nhưng mang đậm tính biểu tượng ở Việt Nam. Với nhiều người, những chiếc Toyota Crown màu đen bóng, nắp capo nổi bật logo hình vương miện màu vàng, dáng vẻ vuông vức, phong cách uy nghiêm khi lăn bánh ngoài đường luôn thu hút mọi ánh nhìn ngưỡng mộ.

Đa số, những chiếc Toyota Crown nhập về Việt Nam thuộc thế hệ thứ 9 và thứ 10. Ở thế hệ thứ 9 (1991-1994), mẫu xe được bổ sung khá nhiều tiện nghi hiện đại như: đồng hồ đo kỹ thuật số hoàn toàn, định vị GPS và nhiều trang bị an toàn hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Các đường nét ngoại thất ở đầu xe và đuôi xe được bo tròn lại trông hiện đại và tân tiến hơn so với thiết kế vuông vắn như thế hệ đầu tiên.

Tuy nhiên, đến thế hệ thứ 10 (1995-2001), thiết kế của xe lại quay trở lại phong cách vuông vắn. Lần đầu tiên, xe sử dụng khung gầm nguyên khối Majesta 140-series. Phiên bản Royal Saloon là mạnh nhất, trang bị động cơ xăng 3.0, công suất cực đại đạt 225 mã lực, đồng thời, sở hữu nhiều trang bị hiện đại.