Subaru Forester hybrid ra mắt vào năm 2025

Subaru chuẩn bị ra mắt mẫu SUV Forester Hybrid sử dụng hệ truyền động điện được hỗ trợ phát triển bởi đối tác Toyota. Theo Carscoops, phiên bản hybrid của mẫu SUV Subaru Forester sẽ được giới thiệu vào giữa năm 2025. Bản mới vẫn giữ lại hệ dẫn động 4 bánh đối xứng S-AWD, nhưng hiệu suất chung được cải thiện và lượng khí thải thấp hơn so với phiên bản chạy xăng. Dự kiến, mẫu xe này sẽ được trang bị hệ thống hybrid tự sạc tương tự như mẫu Crosstrek Hybrid mới ra mắt tại Nhật Bản hồi tháng 10/2024. Subaru Forester Hybrid sẽ được trang bị động cơ 4 xy-lanh đối xứng nằm ngang dung tích 2.5L, sản sinh công suất 158 mã lực kết hợp 2 mô-tơ điện. Trong đó, một mô-tơ được sử dụng cho chức năng “kéo” giúp cung cấp thêm 118 mã lực. Mô-tơ còn lại có chức năng như một máy phát điện hoạt động với bộ pin lithium-ion 1.1 kWh. Sự kết hợp này giúp tăng đáng kể khả năng tiết kiệm nhiên liệu của xe. Đáng chú ý, hệ thống truyền động của Forester Hybrid được Subaru phát triển với sự hỗ trợ của Toyota - hãng xe hàng đầu thế giới về công nghệ hybrid. Subaru cho biết hệ thống mới có hiệu suất nhiên liệu cao hơn 20% so với hệ thống hybrid e-Boxer hiện hành trên Crosstrek. Trước Subaru, Toyota cũng từng hợp tác với hãng xe Nhật khác là Mazda trong lĩnh vực xe xăng lai điện. Cụ thể, mẫu Mazda CX-50 hiện đang sử dụng hệ truyền động hybrid lấy từ Toyota RAV4 - mẫu SUV hybrid bán chạy hàng đầu tại Mỹ. Trở lại với Forester Hybrid, thiết kế của bản này không thay đổi so với bản xăng. Để phân biệt, Subaru cho biết sẽ cung cấp huy hiệu riêng cho bản hybrid gắn ở cửa cốp. Subaru Forester phiên bản 2025 tại Mỹ có giá khởi điểm từ 31.115 USD (khoảng 793 triệu đồng). Giá của phiên bản hybrid chắc chắn sẽ nhỉnh hơn. Tại Việt Nam, mẫu Subaru Forester vẫn đang ở thế hệ cũ và được bán với giá từ 969 triệu đồng đến 1,199 tỷ đồng. Lê Tuấn