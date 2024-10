Dừa tự nhiên và nước cốt dừa (sữa dừa) đều mang lại vô vàn lợi ích, chất dinh dưỡng và tốt cho tim. Sữa dừa chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe và tốt cho tim. Đồ họa: Ánh Nhiên. Sữa dừa tự làm có thể làm giảm nguy cơ đau tim không? Nước cốt dừa tự làm là một lựa chọn thay thế tuyệt vời cho những người không dung nạp lactose hoặc thích tránh các sản phẩm từ sữa. Nó cũng có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ đau tim. Theo bà Pooja Palriwala, chuyên gia dinh dưỡng đang làm việc tại Mỹ, sữa dừa tự làm có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch khi tiêu thụ ở mức độ vừa phải. “Nó chứa chất béo có thể giúp tăng cholesterol tốt, có lợi cho tim của bạn. Tuy nhiên, vì nó cũng chứa nhiều chất béo bão hòa, nên điều cần thiết là phải cân bằng nó với các loại thực phẩm tốt cho tim như trái cây và rau quả,” bà Pooja Palriwala nói. Còn theo bà Archana S, chuyên gia dinh dưỡng cao cấp thuộc Bệnh viện Aster Whitefield, Bengaluru (Ấn Độ), hiện nay chưa có đủ nghiên cứu để chỉ ra liệu sữa dừa có thực sự làm giảm nguy cơ đau tim hay không, nhưng việc đưa sữa dừa vào chế độ ăn uống chắc chắn có thể góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch. “Sữa dừa chứa Medium-Chain Triglyceride (MCT), giúp tăng cường sức khỏe tim mạch và cải thiện lipid bằng cách tăng lượng cholesterol HDL tốt trong cơ thể”, bà Archana S cho hay và thông tin thêm rằng, nước cốt dừa có chứa kali, một chất có tác dụng điều hòa huyết áp, do đó làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Chuyên gia dinh dưỡng Palriwala chia sẻ, những lợi ích sức khỏe của việc làm sữa dừa tại nhà sẽ đảm bảo độ tươi hơn và không có thêm hóa chất hoặc chất bảo quản. Do đó, nó có thể làm giảm căng thẳng cho tim. "Bạn có thể tùy chỉnh độ đặc và độ ngọt theo ý thích của mình. Thêm vào đó, nó giữ lại nhiều chất dinh dưỡng hơn, giúp bạn tiết kiệm tiền và tốt hơn cho môi trường do giảm lượng bao bì sử dụng", bà Palriwala nói.Sữa dừa tự làm có thể gây ra rủi ro sức khỏe nào không? Theo các chuyên gia dinh dưỡng, những người mắc bệnh tim, cholesterol cao hoặc bệnh tiểu đường nên dùng sữa dừa ở mức độ vừa phải. Bà Palriwala cảnh báo rằng, hàm lượng chất béo bão hòa cao trong sữa dừa có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và các vấn đề sức khỏe khác. Để giảm thiểu rủi ro, bà đề xuất cân bằng chất béo bão hòa với chất béo lành mạnh hơn từ các nguồn như hạt và quả bơ, và ăn nhiều trái cây và rau.