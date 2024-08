Sửa đổi Luật Điện lực: Đề xuất Nhà nước độc quyền xây dựng nhà máy điện hạt nhân

Trình bày tờ trình của Chính phủ, ông Trương Thanh Hoài, Thứ trưởng Bộ Công Thương, cho biết dự thảo Luật được xây dựng với 6 chính sách lớn bao gồm: Quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực nhằm bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước; Phát triển điện năng lượng tái tạo và năng lượng mới; Hoàn thiện các quy định về điều kiện hoạt động điện lực và việc cấp, thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực; Quản lý hoạt động mua bán điện theo hướng thúc đẩy thị trường điện cạnh tranh minh bạch, công bằng, hiệu quả và giá điện theo cơ chế thị trường; Quản lý, vận hành hệ thống điện, chú trọng khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, tăng cường thực hiện giải pháp quản lý nhu cầu điện và điều chỉnh phụ tải điện; An toàn sử dụng điện sau côngtơ và bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy điện trong giai đoạn xây dựng và vận hành công trình thủy điện.



UBTVQH họp phiên thứ 36 xem xét các dự án Luật sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8

Dự thảo Luật đã quy định về điện năng lượng mới, đó là điện được sản xuất từ một hoặc nhiều nguồn sau đây: Hydrogen xanh, amoniac xanh và nguồn năng lượng mới khác không phải là một trong các nguồn nhiệt điện than, nhiệt điện khí, nhiệt điện dầu, điện năng lượng tái tạo, điện hạt nhân.