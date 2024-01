Sửa chữa quốc lộ 1 chưa đạt, BOT Bến Thủy lần 3 bị đề nghị tạm dừng thu phí

Việc này nhằm đảm bảo mặt đường êm thuận, an toàn giao thông, duy trì tuổi thọ khai thác công trình.

Theo nội dung báo cáo này, từ đầu năm 2023 đến nay, Cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành 1 thông báo và 5 công văn; Khu QLĐB II và Văn phòng QLĐB II.3 đã 4 lần kiểm tra hiện trường và gửi 25 công văn đến nhà đầu tư - Cienco 4 và doanh nghiệp dự án - Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh (Nghệ An) kèm mốc thời gian đề nghị khắc phục các tồn tại trên tuyến.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Khu Quản lý đường bộ II (QLĐB), đã ký báo cáo gửi Cục Đường bộ Việt Nam về việc sửa chữa quốc lộ 1, đoạn nam cầu Bến Thủy tới bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh, do Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco 4 (Cienco 4) quản lý, khai thác theo hình thức BOT (xây dựng - vận hành - chuyển giao).

Do đó, Khu QLĐB II đã báo cáo, kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam xem xét, quyết định tại công văn ngày 7/3/2023 và công văn ngày 4/10/2023.

Khối lượng khắc phục tồn tại, sửa chữa mặt đường quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh chưa đáp ứng yêu cầu (Ảnh: Văn Nguyễn).

Tiếp đó, vào ngày 4/1 vừa qua, đoàn công tác của Ban an toàn giao thông tỉnh Hà Tĩnh do ông Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh này làm trưởng đoàn đã kiểm tra hiện trường quốc lộ 1, đoạn nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh và có thông báo kết luận.

Sau đó, Khu QLĐB II đã giao Văn phòng QLĐB II.3 chủ trì, phối hợp với sở, ngành Hà Tĩnh, Tập đoàn Cienco4, Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh rà soát hiện trường, lựa chọn hạng mục, khối lượng cần ưu tiên sửa chữa, khắc phục trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (trước ngày 25/1/2024) là hơn 37.300m2.