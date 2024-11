Sự việc trên đỉnh núi Làng Nủ không phải vụ nổ

Lực lượng quân đội đã tiếp cận hiện trường và xác định sự việc trên đỉnh núi Làng Nủ sáng 29/11 không phải vụ nổ. Chiều 29/11, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Văn Nhất, Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên cho biết lực lượng quân đội đã vào hiện trường để kiểm tra sự việc được cho là tiếng nổ kèm theo bụi bay lên tại đỉnh núi Làng Nủ sáng cùng ngày. Khu vực phát ra tiếng động lớn được cho là vụ nổ trên đỉnh núi Làng Nủ. Ảnh Báo Lào Cai Kết quả kiểm tra cho thấy vị trí phát ra tiếng động lớn là khu vực xảy ra vết sạt trượt trước đó, hôm nay một phần đất đá sạt xuống tạo nên tiếng động. "Anh em bộ đội vào tận nơi kiểm tra thì xác định do vết sạt trước còn một ít đất đá ở bên trên, nhiều khả năng do khô nên xảy ra sạt trượt xuống dưới. Sự việc không ảnh hưởng về tài sản, con người. Khối lượng sạt trượt không đo được"- ông Nhất cho biết thêm. Trước đó, vào khoảng 9h sáng nay, 29/11, trên đỉnh núi (phía trên khu vực xảy ra sạt lở vào đầu tháng 9 vừa qua) phát ra tiếng nổ lớn, sau đó bụi bốc lên mù mịt. Nhiều người dân thôn Làng Nủ chứng kiến việc này. Sau khi nắm bắt sự việc, lãnh đạo xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên đã có mặt tại thôn Làng Nủ để kiểm tra tình hình, cử tổ công tác tiếp cận khu vực xảy ra sự việc và xác định nguyên nhân, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân bình tĩnh chờ hướng dẫn ứng phó nếu có sự cố xảy ra. Thôn Làng Nủ nằm gần chân núi Voi, ở xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai có 167 hộ với 760 đồng bào người Tày sinh sống nhiều đời. Tháng 9-2024 nơi đây xảy ra trận lũ quét kinh hoàng. Số liệu thống kê tính đến ngày 8-10 của chính quyền địa phương xác định trận lũ quét ở thôn Làng Nủ đã khiến 60 người chết, hiện còn 7 người mất tích, số người an toàn là 87 người. Trận lũ quét rạng sáng 10-9 cũng khiến 33 hộ dân bị vùi lấp, 40 gia đình bị ảnh hưởng.