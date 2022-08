Sư tử một mình chống chọi bầy linh cẩu hung dữ

Dẫu vậy, con thú kiêu hãnh vẫn đứng vững và dễ dàng quật ngã bất kỳ kẻ địch nào dám tới quá gần. Sự mạnh mẽ và kiên cường của sư tử khiến những người quan sát bất ngờ, vì họ không nghĩ nó có thể chống lại cùng lúc nhiều kẻ địch tới vậy.

Cuộc chiến giữa con sư tử đơn độc và bầy linh cẩu dần đi tới hồi kết. Những kẻ liều lĩnh dần bỏ cuộc, không còn dám quấy rối "nhà vua", còn sư tử thì thản nhiên thưởng thức "chiến lợi phẩm" của mình.

Trong văn hóa phương Tây, sư tử được mệnh danh là "chúa tể rừng xanh" (king of the jungle) hay "vua của muôn thú" (king of beasts). Chúng cũng là loài có tập tính xã hội nhất trong tất cả các loài mèo hoang dã, bằng cách sống trong các nhóm cá thể có liên quan với con cái của chúng.