Sự trở lại của 'những gã khổng lồ âm nhạc xứ Hàn' năm 2024

Sau khi xóa bỏ cáo buộc, anh đã ký hợp đồng độc quyền với Galaxy Corporation và tuyên bố khởi đầu mới của mình. G-Dragon, trong cuộc họp báo do công ty mới Galaxy Corporation tổ chức vào ngày 21/12, đã hứa sẽ thiết lập nền tảng cho việc xóa bỏ ma túy và hoàn thành cả trách nhiệm nghệ thuật và xã hội của mình, với sự trở lại vào năm 2024.

Đặc biệt là vì G-Dragon chưa phát hành nhạc mới kể từ mini album Kwon Ji Yong, năm 2017, nên kỳ vọng vào sản phẩm sắp ra mắt của anh ấy đặc biệt cao, sau khoảng 6 năm 6 tháng.

Ngoài ra, 'ông hoàng nhạc Hàn' Cho Yong Pil dường như cũng đang lên kế hoạch trở lại vào năm tới. Năm 2024 đánh dấu kỷ niệm 55 năm ra mắt, Cho Yong Pil thông báo phát hành album phòng thu thứ hai mươi, với 10 bài hát vào mùa Thu.

Tuy nhiên, nam ca sỹ mới chỉ phát hành Road to Twenty-Prelude One và Road to Twenty-Prelude Two vào tháng 4 và tháng 11 cho dự án album thứ 20 của mình, nhưng album đầy đủ vẫn chưa được phát hành. Kỳ vọng ngày càng tăng cho việc phát hành nó trong nửa đầu năm 2024.