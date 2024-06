'Sư Thích Minh Tuệ' chia sẻ riêng với Báo Người Lao Động về dự định của mình

- Phóng viên: Thưa ông Lê Anh Tú, ông có thể chia sẻ về lý do dẫn đến quyết định tạm dừng việc đi bộ khất thực của mình?

- "Sư Thích Minh Tuệ": Con thì không có lý do gì cả, vẫn tiếp tục mong muốn được học tập, đi khất thực bình thường. Tuy nhiên vì một số lý do nên đã tạm dừng để đảm bảo an toàn giao thông, tránh việc tụ tập đông người làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

- Phóng viên: Từ khi về đến đây thì việc sinh hoạt, tu hành và ăn uống của ông diễn ra thế nào?