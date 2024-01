Sự thật võ sĩ tí hon thắng đối thủ to lớn gấp đôi từng gây sốt mạng xã hội

Your browser does not support the video tag.

Raymison Bruno so tài với Roger Dalet.

Trận đấu giữa Raymison Bruno và Roger Dalet diễn ra vào tháng 2/2023 là một trong những trận đấu đáng nhớ nhất năm, theo MMA Fighting.

Màn tỉ thí này gây sốt trên mạng xã hội khi võ sĩ hạng ruồi (flyweight - 57kg) dễ dàng đánh bại đối thủ cao lớn Roger Dalet có cân nặng gấp đôi.