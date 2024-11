Sự thật về hồng thạch ‘nhuộm đỏ’ chợ Việt; bưởi Soi Hà giá 2.000 đồng/quả

Không ít người nhầm tưởng hồng thạch đang “nhuộm đỏ” chợ Việt là đặc sản Nghệ An nhưng dân buôn tiết lộ đây là hàng Trung Quốc. Trong khi đó, bưởi Soi Hà giá chỉ 2.000 đồng/quả, rẻ hơn cả bưởi Trung Quốc bán tại chợ Việt. Dân buôn tiết lộ sự thật về loại hồng thạch đang ‘nhuộm đỏ’ chợ Việt Từ đầu tháng 10, hồng thạch trân châu đã “nhuộm đỏ” từ chợ truyền thống đến chợ online. Giới buôn bán quảng cáo hồng thạch trân châu quả chỉ nhỏ như quả chanh với màu đỏ chót bắt mắt. Khi chín, phần thịt hồng thơm nức, trong như thạch, ăn ngọt lịm và giòn. Giá hồng thạch đang “làm mưa làm gió” khắp chợ Việt dao động từ 60.000-100.000 đồng/kg. Mức giá này khá cao so với các loại hồng có bán trên thị trường hiện nay. Nhiều người nhầm tưởng đây là hồng cổ đặc sản ở Nam Đàn (Nghệ An), bởi từ hình dáng cho đến màu sắc đều tương đối giống. Nhưng theo các dân buôn, hồng thạch trân châu bán trên thị trường hiện nay hầu hết là hàng Trung Quốc, hồng cổ Nam Đàn không có nhiều đến vậy. Bưởi Soi Hà giá 2.000 đồng/quả bán la liệt chợ, rẻ hơn cả hàng Trung Quốc Những quả bưởi Soi Hà đặc sản Tuyên Quang với vỏ vàng bóng, tép căng mọng đang được bán la liệt chợ với giá chỉ 2.000 đồng/quả, thậm chí nếu mua cả bao giá còn rẻ hơn. Mức giá này của bưởi Soi Hà còn rẻ hơn cả bưởi Trung Quốc bán tại chợ Việt. Theo chị Lê Minh Phượng và nhiều đầu mối buôn bán khác, vài năm gần đây, người dân mở rộng diện tích trồng bưởi Soi Hà. Giống bưởi này lại rất sai quả, vào vụ thu hoạch chủ yếu tiêu thụ tại thị trường nội địa. Thế nên, khi nguồn cung dồi dào giá bưởi cũng ngày càng rẻ hơn. Hồng chocolate Nhật Bản giá hơn 1 triệu đồng/kg Vào khoảng thời gian từ tháng 10-12, theo Tạp chí Tri Thức, các cửa hàng trái cây nhập khẩu bày bán một loại hồng có phần ruột như chocolate với giá lên đến hơn 1 triệu đồng/kg. Người bán cho hay, những khách hàng từng thưởng thức món hồng đắt đỏ này sẵn sàng bỏ tiền triệu để mua nhiều lần. Người mua chủ yếu chọn ăn loại hồng này bởi họ yêu thích độ ngọt đặc biệt và sự độc đáo về màu sắc của chúng. Khi đạt độ chín lý tưởng, hồng càng ngọt và mềm hơn. Nho sữa Trung Quốc giá rẻ, bán la liệt chợ Việt Gần đây, nho “quý tộc” xuất xứ Trung Quốc trở thành loại trái cây khoái khẩu của nhiều gia đình Việt. Nhưng khi hay tin cơ quan chức năng Thái Lan phát hiện nho sữa Trung Quốc có “chất cấm” và nhiều dư lượng hoá chất có hại vượt ngưỡng cho phép, không ít người tiêu dùng lo lắng vấn đề an toàn, bởi mặt hàng này đang bán tràn ngập chợ Việt. Nho sữa được bán phổ biến với giá 50.000-80.000 đồng/kg. Thậm chí, có loại giá chỉ 20.000-30.000 đồng/kg - rẻ như giá rau ngoài chợ. Thêm nho ‘trái tim mùa thu' từ Trung Quốc đổ bộ chợ Việt bán với giá rẻ Nho trái tim của Trung Quốc đổ bộ chợ Việt. Ảnh: NVCC Sau nho sữa, thêm một loại nho “quý tộc” được Trung Quốc mở rộng diện tích trồng. Loại nho này đang đổ bộ chợ Việt với giá siêu rẻ so với hàng Nhật Bản. Cũng giống như nho sữa, nho “trái tim mùa thu” là dòng nho nổi tiếng của Nhật Bản. Thời điểm mới xuất hiện tại thị trường Việt, nho “trái tim mùa thu” Nhật Bản có giá từ 2-2,3 triệu đồng/kg, nằm trong top những loại nho đắt đỏ nhất thế giới. Nhưng sau khi Trung Quốc mở rộng diện tích trồng và đưa sang chợ Việt bán, loại nho “quý tộc” này từ hàng đắt đỏ đã trở thành bình dân. Tại các cửa hàng cũng như trên chợ online, nho “trái tim mùa thu” Trung Quốc (hay còn gọi là nho sữa đỏ) được rao bán la liệt, phổ biến ở mức trên dưới 150.000 đồng/kg. Ở các chợ đầu mối chuyên đổ sỉ trái cây online, nho sữa đỏ Trung Quốc được chào bán với giá chỉ 550.000 đồng/thùng trọng lượng 9kg. Tính ra, 1kg nho này giá chỉ 61.000 đồng. Sầu riêng tăng giá gấp đôi Vụ mùa sầu riêng chính kết thúc kéo theo mức giá tăng cao. Tạp chí Tri Thức thông tin, nhiều nơi đã tạm ngừng bán các loại sầu riêng Ri6, sầu riêng Thái do không đủ nguồn cung. Tại cửa hàng bán sầu riêng trên đường Lạc Long Quân (quận Tân Bình, TP.HCM), giá sầu riêng Ri6 loại A (2-4 kg) ở mức 249.000 đồng/kg, trong khi trước đó mặt hàng này được bán với giá 189.000 đồng/kg. Riêng loại sầu riêng Thái Monthong (2-5 kg), giá trong tháng 7 dao động từ 70.000-100.000 đồng/kg nguyên vỏ nhưng hiệnmức giá đã tăng gấp 2,5 lần. Giá gas bán lẻ trong nước tiếp tục tăng tháng thứ tư liên tiếp Giá gas bán lẻ tại thị trường trong nước tháng 11 tiếp tục tăng theo giá thế giới. Đây là tháng thứ tư liên tiếp giá gas bán lẻ trong nước được điều chỉnh tăng. Theo VTV, tính từ đầu năm đến nay, giá gas bán lẻ trong nước có 7 lần tăng, 3 lần giảm giá và 1 lần không thay đổi. iPhone 16 giảm giá sớm Các đại lý chính hãng mới đây thông báo giảm giá iPhone 16 khoảng 1-2,5 triệu đồng, tùy bộ nhớ và màu sắc. Các nhà bán lẻ cho biết trên Người Lao Động, những lần mở bán iPhone trước đây chưa xảy ra tình trạng giảm giá sớm như năm nay. Dự báo thời gian tới sẽ còn nhiều đợt giảm giá iPhone 16, trong đó có thể bao gồm cả những bản cao.