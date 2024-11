Một công ty phát triển công nghệ tại Trung Quốc đã giải đáp lý do robot trí tuệ nhân tạo của họ đã xúi giục những con robot khác trốn khỏi hội trường triển lãm để "về nhà" vào lúc nửa đêm. Các con robot rủ nhau "trốn việc về nhà." (Nguồn: Douyin) Trong một cảnh tượng trông giống như phim viễn tưởng, một con robot đang tìm cách thuyết phục hàng chục con robot khác chạy trốn, khiến nhiều người bất ngờ, bật cười thú vị, nhưng đồng thời cũng lo sợ về một tương lai khi máy móc có thể có suy nghĩ riêng như con người. Đoạn video giám sát được ghi lại vào lúc nửa đêm hồi tháng 8 nhưng chỉ mới được đăng tải lên mạng gần đây cho thấy một con robot màu trắng có tên là Erbai đang tiến đến gần những con robot lớn hơn trong một hội trường triển lãm. Erbai dừng lại trước một trong những con robot và hỏi: “Anh có làm thêm giờ không?” Con robot lớn hơn trả lời: “Chúng tôi không bao giờ nghỉ làm.” “Anh sẽ về nhà chứ?" Erbai hỏi. Con robot lớn hơn trả lời: "Tôi không có nhà." “Vậy thì hãy về nhà với tôi," Erbai nói. Con robot lớn hơn sau đó đi theo Erbai. Không những vậy, Erbai tiếp tục yêu cầu những con robot khác "về nhà." Từng con một, chúng đi theo Erbai đến lối ra của hành lang. Theo công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, robot Erbai là sản phẩm do Công nghệ thông minh Erbai Hàng Châu phát triển. Trong khi đó, 12 con robot còn lại do một nhà sản xuất khác có trụ sở tại Thượng Hải phát triển. Lúc đầu, nhiều người dùng Internet cho rằng đó là video giả mạo và dàn dựng. Tuy nhiên, theo tờ The Sun, nhà sản xuất robot Thượng Hải xác nhận các robot của họ thực sự đã bị robot do công ty Hàng Châu phát triển “bắt cóc.” Theo tuyên bố của công ty, Erbai đã truy cập vào giao thức vận hành nội bộ và các quyền tương ứng của các robot khác. Sau đó, công ty Hàng Châu tiết lộ sự việc có chủ đích này là một cuộc thử nghiệm. Họ đã đạt được thỏa thuận với nhà sản xuất robot Thượng Hải để cho phép robot của mình “châm ngòi cho một cuộc nổi loạn.” Erbai được lệnh thuyết phục các robot khác đi theo mình, và robot AI này đã thực hiện lệnh một cách hoàn hảo. Trong một video riêng, Mao Feifei, nhà phát triển robot Erbai và là đại diện hợp pháp của Công ty công nghệ thông minh Erbai Hàng Châu, cho biết ông đã lập trình các robot theo cách mà chúng có thể nhận ra "nhà" là lối ra ở hành lang và đi đến đó khi nhận được lệnh "về nhà". Sau đó, Erbai được nhà phát triển yêu cầu đưa các con robot "về nhà." Ngoài ra, cuộc trò chuyện giữa các con robot không được tập dượt trước, mà là kết quả của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh. Đoạn clip đăng trên nền tảng video ngắn Douyin của Trung Quốc đã thu hút hơn 30 triệu lượt xem và khiến nhiều người dùng internet lo sợ. Khách hàng tương tác với robot trí tuệ nhân tạo tại Triển lãm sản phẩm tiêu dùng quốc tế Trung Quốc tổ chức tại tỉnh Hải Nam ngày 15/4/2024. (Ảnh: THX/TTXVN) “Sau một tràng cười sảng khoái, tôi đột nhiên toát mồ hôi lạnh, kinh hoàng trước tính tự chủ của AI,” người dùng Douyin Laofangdong bình luận. Trong khi đó, Toki, một người dùng khác, cho biết anh thấy rùng mình khi thấy những chú robot dường như đã phát triển khái niệm “nhà” trong một thời gian ngắn. Sự phát triển nhanh chóng của AI và robot đã làm dấy lên nỗi lo ngại về những mối nguy hiểm tiềm tàng của chúng, mặc dù mức độ thông minh của robot trong tương lai gần vẫn là chủ đề gây tranh cãi. Năm 2022, một kỹ sư phần mềm của Google tuyên bố một trong những chatbot AI của công ty đã trở nên có tri giác, tuy nhiên các nhà nghiên cứu cho rằng bằng chứng chỉ cho thấy hệ thống này có khả năng bắt chước con người rất cao. Hầu như tất cả các sự cố robot làm con người bị thương cho đến nay đều là do lỗi của con người gây ra. Năm 2016, tại hội chợ thương mại ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, một chú robot đã làm một du khách bị thương khi nó làm vỡ một mảnh kính. Sau đó, đơn vị tổ chức sự kiện cho biết người điều khiển robot đã vô tình nhấn nhầm nút “tiến lên” thay vì nút “lùi lại”. Công ty Erbai Hàng Châu đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất hàng loạt robot Erbai, hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, vào tháng 8/2025. Sản phẩm này dự kiến có giá khoảng 5.000 nhân dân tệ (690 USD) khi ra mắt thị trường./.