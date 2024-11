Sự thật về cuộc hôn nhân bạc tỷ

Huỳnh Thánh Y khiến công chúng tức giận vì sử dụng chiêu trò truyền thông, đem chuyện hôn nhân ra để tạo tiếng tăm. Theo Sohu, những ngày qua vợ chồng nữ diễn viên Huỳnh Thánh Y và Dương Tử là tâm điểm chú ý của dư luận khi đưa nhau lên show truyền hình để tố cáo lẫn nhau. Huỳnh Thánh Y than thở cô gặp nhiều khó khăn trong cuộc hôn nhân với đại gia Dương Tử, nữ diễn viên đã đánh mất chính mình. Huỳnh Thánh Y và chồng kể xấu nhau Xuất hiện trong show Tạm biệt người tình, Huỳnh Thánh Y tiết lộ cuộc hôn nhân của cô nhìn bề ngoài hào nhoáng êm ả nhưng thực tế rất ngột ngạt. Chồng nữ diễn viên có 7 chiếc điện thoại, 8 nhóm chat trên MXH khác nhau, anh cấm Huỳnh Thánh Y không được can thiệp vào đời tư của mình, do đó việc trao đổi giữa hai vợ chồng gặp nhiều khó khăn. Dương Tử cũng có những người đẹp là tri kỷ và từng đưa về nhà ngồi ăn chung bàn với Huỳnh Thánh Y nhưng do là phía yếu thế hơn trong cuộc hôn nhân nên nữ diễn viên không dám tỏ thái độ, "Tôi không biết anh ấy cưới tôi về để làm vợ hay làm bảo mẫu. Anh ấy dè chừng, không cho tôi bước vào thế giới riêng của anh ấy", Huỳnh Thánh Y nói.

Huỳnh Thánh Y và chồng xuất hiện trong show truyền hình, đổ tội cho nhau làm cuộc hôn nhân rạn nứt. Trước đó, không ít lần Dương Tử bày tỏ thái độ khinh thường vợ dù đang tham gia show truyền hình, khiến Huỳnh Thánh Y bật khóc. Trong talk show với MC Lý Tương, Dương Tử chê vợ mình "vô học, ngu ngốc và không tiến bộ gì trong những năm qua". Khán giả cũng sốc khi thấy Huỳnh Thánh Y rửa chân cho chồng đại gia. Tuy nhiên, theo QQ, quá trình Huỳnh Thánh Y đến với Dương Tử có rất nhiều vấn đề, khiến nữ diễn viên bị phụ thuộc vào chồng. Dương Tử và Huỳnh Thánh Y quen nhau sau khi cùng tham gia đóng phim. Lúc này, người đẹp đang tranh chấp hợp đồng với công ty quản lý Tinh Huy của Châu Tinh Trì. Chính Dương Tử là người đã trả số tiền phạt hợp đồng 6 triệu NDT (hơn 21 tỷ đồng) để Huỳnh Thánh Y được tự do, giải phóng hợp đồng với công ty quản lý cũ.

Dương Tử đã trả hơn 21 tỷ đồng để đổi lấy tự do của Huỳnh Thánh Y. Sau khi trở thành nghệ sĩ của công ty Cự Lực Trung Quốc, cả hai nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, lúc này Dương Tử đã có vợ con. Huỳnh Thánh Y bí mật sang Mỹ sinh con trai, nhờ đó mới trở thành vợ chính thức của Dương Tử. Scandal làm "tiểu tam" đã hủy hoại danh tiếng và sự nghiệp của nữ diễn viên. Tuy nhiên, người đẹp chấp nhận hoen ố hình ảnh vì muốn trở thành vợ đại gia. Những năm đầu, cuộc hôn nhân của họ từng hạnh phúc. Dương Tử rất chiều chuộng vợ, Huỳnh Thánh Y từng khoe trên show giải trí rằng cô được chồng cho 200 triệu NDT (gần 710 tỷ đồng) tiền tiêu vặt, sống trong biệt thự rộng như cung điện. Vì sao Huỳnh Thánh Y bị chê giả tạo? Theo QQ, nhiều năm qua Huỳnh Thánh Y không có tác phẩm nổi bật. Thậm chí khi tham gia show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, nữ nghệ sĩ cũng chẳng gây chú ý. Vì vậy, Huỳnh Thánh Y thường cùng chồng tham gia các show truyền hình về hôn nhân như Chuyến du lịch lãng mạn cùng người vợ để đánh bóng tên tuổi. Trong các show trước, nữ diễn viên thường khoe khoang cuộc sống hôn nhân, nhưng ở show này cô lại diễn vai người phụ nữ bị chồng đàn áp, coi thường. Vì vậy, khán giả đặt câu hỏi đâu mới là cuộc sống thật của Huỳnh Thánh Y.

Huỳnh Thánh Y nhiều năm không có tác phẩm ghi dấu ấn. Bên cạnh đó, một khán giả đăng ảnh chụp vợ chồng Huỳnh Thánh Y vào hồi tháng 8 khi tham gia quay show Tạm biệt người tình. Trong ảnh, họ trò chuyện thân mật, không có cảnh cãi vã như cô nói trên show. Vợ chồng Huỳnh Thánh Y nhiều lần bị chỉ trích vì thích tạo đề tài cãi vã trong buổi livestream, đăng những bài viết ám chỉ tình cảm rạn nứt nhưng khi được phỏng vấn lại chỉ trích truyền thông và công chúng quá nhạy cảm, quan tâm nhiều tới chuyện riêng của nhà họ. Mặt khác, Huỳnh Thánh Y bị chê là mỹ nhân vô ơn khi có hành vi kiện ngược công ty quản lý và ông chủ cũ là Châu Tinh Trì. Theo đó, Huỳnh Thánh Y cho rằng công ty không hỗ trợ công việc cho cô hết mức, vì vậy cô tự nhận chụp một bộ ảnh gợi cảm. Châu Tinh Trì muốn giữ hình tượng ngọc nữ cho Huỳnh Thánh Y nên ông im lặng dù rất tức giận. Mâu thuẫn lên cao khi nữ diễn viên kiện công ty quản lý và dứt áo ra đi. Huỳnh Thánh Y còn bị bóc ra màn "phông bạt" xấu hổ khi cô tiết lộ được mời tham dự lễ trao giải Oscar 2015. Thế nhưng, sức khỏe kém nên Huỳnh Thánh Y đã bị ngất và phải gọi xe cứu thương đưa đến bệnh viện. Sau đó, truyền thông phát hiện tất cả chỉ là màn kịch do Huỳnh Thánh Y dàn dựng để lôi kéo sự chú ý của công chúng. Thực tế nữ diễn viên không có tên trong danh sách khách mời của sự kiện. Theo Tiền Phong