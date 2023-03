Sự thật phía sau những vòng quay số lô tô ở Bình Dương

Theo ghi nhận, trong 2 đêm (từ 18h30 đến hơn 22h), đoàn đã quay thưởng khoảng 20 vòng. Với hàng nghìn người có mặt, trong đó có cả trăm người xuống tiền để mua vé thì mỗi vòng sẽ thu về ít nhất 2 triệu đồng (tổng khoảng 40 triệu đồng).

Như vậy, sau khi chi tiền trúng thưởng cho người chơi 1 triệu/vòng (không tính 2 vòng cuối cùng chi 5 phân và 1 chỉ vàng cho người chơi) thì đoàn sẽ thu về ước chừng khoảng 20 triệu đồng/đêm.

Cơ quan chức năng lên tiếng

Ngày 2/3, trao đổi với phóng viên về sự việc trên, ông Phạm Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND TP Dĩ An - cho biết, phía thành phố đã chỉ đạo dẹp hội chợ lô tô và không cho làm. Ông Bảy nói đây là hoạt động lén lút.

Một người mua hơn 10 vé, nhưng không trúng (Ảnh Phạm Diện).

Trước thông tin phóng viên cung cấp đoàn lô tô hoạt động công khai trước nhiều người, vị phó chủ tịch nói: "Tôi sẽ cho kiểm tra lại. Tôi chỉ đạo không được phép chơi lô tô, cờ bạc trá hình. Tôi sẽ chỉ đạo công an xử lý, TP Dĩ An không chấp nhận điều đó".

Ngay sau khi trao đổi với ông Bảy, một người tên Lĩnh, giới thiệu làm bên Phòng Văn hóa và Thông tin TP Dĩ An đã gọi điện lại cho phóng viên về những thông tin đã phản ánh.

Theo vị này, TP Dĩ An không có kí bất kì hồ sơ cho phép hình thức lô tô trá hình cờ bạc nào. Những chương trình biểu diễn nghệ thuật do tỉnh Bình Dương cấp chứ TP Dĩ An không cấp. Khi hồ sơ (chương trình biểu diễn nghệ thuật) trên của tỉnh chuyển về, TP Dĩ An sẽ tiếp nhận.

Vị này cho biết thêm, trước đó, địa phương cũng nhận được phản ánh về một hội chợ lô tô trên địa bàn và đã xử lý, yêu cầu dừng hoạt động.