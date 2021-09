Sự nghiệp thăng trầm của Siddharth Shukla - Nam thần 'Cô dâu 8 tuổi' cùng giải thưởng ở Việt Nam

Siddharth Shukla sinh năm 1980 tại Mumbai, anh là con trai một và có hai chị gái. Gia đình anh đến từ Allahabad, Uttar Pradesh. Shukla đã học Trung học Xavier, Fort và sau đó hoàn thành khóa học thiết kế nội thất của trường Rachana Sansad. Shukla rất mê thể thao và có tính cách như một đứa trẻ. Anh là gương mặt đại diện xuất sắc của trường trong môn quần vợt và bóng đá.

Chân dung Siddharth Shukla

Siddharth Shukla bén duyên điện ảnh khá muộn. Năm 2008, khi 28 tuổi, anh mới chính thức gia nhập “địa hạt” của bộ môn nghệ thuật thứ 7 khi nhận được vai diễn trong bộ phim Babul Ka Aangann Chootey Na. Tuy nhiên, may mắn đã sớm mỉm cười với chàng trai đến từ Mumbai khi bộ phim đầu tay đã gặt hái được thành công, nhờ đó, Siddharth Shukla cũng nhận được nhiều lời mời diễn xuất trong các dự án sau này như Jaane Pehchaane Se Ye Ajnabbi trên kênh Star One, Love U Zindagi trên kênh Star Plus và chắc chắn không thể không nhắc đến Cô dâu 8 tuổi.