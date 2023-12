Sự kiện gây chấn động giới giải trí Trung Quốc năm 2023

Nhưng đến ngày 16/9, Thời báo Bắc Kinh đưa tin cục thuế Trùng Khánh đưa ra thông báo về việc nữ diễn viên Viên Băng Nghiên và các công ty liên quan tới cô bị phạt vì có hành vi trốn thuế với số tiền tổng cộng là hơn 4,3 triệu NDT (gần 600.000 USD).

Với việc phạm tội trốn thuế, tài khoản mạng xã hội Weibo của Viên Băng Nghiên nhanh chóng bị cấm phát ngôn. Đây là dấu hiệu cho thấy nữ diễn viên đã bị cấm hoạt động nghệ thuật và không còn đường quay lại giới giải trí.

Nhiều nghệ sĩ gạo cội qua đời

Năm 2023, giới giải trí Hoa ngữ cũng chứng kiến nhiều sự mất mát, trong đó có sự ra đi đột ngột của hai nghệ sĩ gạo cội là diva Coco Lee và nữ diễn viên Châu Hải My.

Ngày 5/7, chị gái của nữ ca sĩ Coco Lee là Lý Tư Lâm đăng bài thông báo giọng ca A Love Before Time đã qua đời tại nhà riêng. Cô được người thân phát hiện và đưa tới bệnh viện nhưng không qua khỏi. Nữ nghệ sĩ hưởng dương 48 tuổi.

Theo chia sẻ từ người thân, Coco Lee mắc bệnh trầm cảm từ vài năm trước và thời gian gần đây bệnh tình trở nặng. Ngày 2/7, cô quyết định tự sát, để lại sự bàng hoàng và tiếc thương cho người thân, bạn bè. Sau khi Coco Lee qua đời, chồng cũ của nữ ca sĩ tranh chấp khối tài sản 128 triệu USD với mẹ và các chị gái cô.



Coco Lee và Châu Hải My (phải) bất ngờ qua đời.

Công ty quản lý của nữ diễn viên Châu Hải My cũng thông báo tin buồn nàng Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh qua đời vào ngày 11/12. Trước đó, Châu Hải My mắc bệnh Lupus ban đỏ dẫn đến sức khỏe suy kiệt, phải thở bằng máy oxi tại nhà. Châu Hải My sống một mình, thời gian gần đây có trợ lý của cô ở cùng để tiện chăm sóc. Nhưng khi người trợ lý phát hiện Châu Hải My thì nữ diễn viên đã ngừng thở.

Theo Tiền phong