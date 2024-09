Sự khắc nghiệt của người Hàn

Sự khác biệt giữa fan Hàn Quốc và quốc tế

Vụ việc lái xe khi say rượu của Suga, thành viên BTS, làm nổi bật sự chia rẽ ngày càng lớn giữa phản ứng của người hâm mộ Hàn Quốc và quốc tế, từ đó nhấn mạnh sự khác biệt về văn hóa trong cách nhìn nhận và giải quyết hành vi sai trái của người nổi tiếng.

Vào đêm 6/8, cảnh sát phát hiện Suga đang cố gắng đứng dậy sau khi ngã khỏi xe tay ga điện do say rượu gần nhà riêng ở Hannam-dong, quận Yongsan, trung tâm Seoul, Hàn Quốc. Anh bị cáo buộc vi phạm Luật Giao thông đường bộ, với nồng độ cồn trong máu là 0,227% - cao hơn nhiều so với giới hạn cho phép.



Hơn một tháng trôi qua nhưng tranh cãi về Suga vẫn chưa hạ nhiệt.

Tin tức này gây phẫn nộ trong cộng đồng người hâm mộ BTS ở Hàn Quốc. Họ bày tỏ sự thất vọng sâu sắc đối với Suga. Một số người chỉ trích anh làm hỏng danh tiếng của nhóm gây dựng bấy lâu nay là hình mẫu không có scandal trong ngành công nghiệp Kpop. Số khác cực đoan hơn khi kêu gọi anh rời khỏi nhóm, thậm chí gửi hoa và xe tải đến trụ sở Hybe để biểu tình.

Một phụ nữ Hàn Quốc ngoài 50 tuổi, tự nhận là thành viên của cộng đồng người hâm mộ BTS (Army), đã chia sẻ với tờ The Korea Times về sự thất vọng đối với Suga sau vụ việc anh lái xe khi say rượu.

"Là một nghệ sĩ đại diện cho Hàn Quốc, tôi hy vọng Suga có kỷ luật nghiêm ngặt hơn. Đối với người mang vương miện, lựa chọn bạn đưa ra dưới vương miện đó có thể ảnh hưởng đáng kể đến người khác. Thật đáng thất vọng khi thấy anh ấy không làm được điều đó", fan nữ lớn tuổi nói.

Tuy nhiên, trong khi đa số người hâm mộ Hàn Quốc chỉ trích, fan quốc tế lại lên tiếng bảo vệ rapper sinh năm 1993. Họ lên án sự khắc nghiệt từ cả người hâm mộ và công chúng Hàn Quốc. Họ lập luận Suga, giống như bất kỳ ai khác, là con người và có khả năng mắc lỗi.

Sự chia rẽ trong Army trở nên rõ ràng trong thảo luận gần đây về những tuyên bố trái ngược từ các nhóm người hâm mộ khác nhau.

Ngày 7/9, một nhóm cá nhân tự nhận là Army kêu gọi Suga rời khỏi nhóm. Họ yêu cầu anh chịu trách nhiệm về sự cố mà theo quan điểm của họ là làm hoen ố danh tiếng của nhóm.