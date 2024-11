Sự khác biệt giữa lốp rộng và lốp hẹp

Các loại xe cao cấp thường dùng lốp rộng còn xe phổ thông sử dụng lốp hẹp, vậy lốp rộng và lốp hẹp khác nhau thế nào? Cả hai loại lốp xe rộng và lốp xe hẹp đều có ưu và nhược điểm riêng, phù hợp với từng điều kiện lái xe khác nhau. Về cơ bản, lốp xe rộng có diện tích tiếp xúc với mặt đất lớn nên ma sát mạnh, làm tăng độ bám của lốp và cải thiện độ ổn định của xe trong quá trình phanh. Lốp xe rộng cũng cho khả năng cân bằng tốt hơn, đánh lái chính xác hơn. Lốp xe rộng đắt hơn lốp xe hẹp. (Ảnh: Cartimes) Về lực kéo, lốp xe rộng có diện tích tiếp xúc với mặt đường rộng hơn nên giảm áp lực trên mỗi đơn vị diện tích bề mặt lốp trong trường hợp tăng tốc. Ngược lại, lốp hẹp ít tiếp xúc với mặt đường hơn nên xe tăng tốc nhanh hơn. Lốp rộng được đánh giá cao hơn lốp nhỏ nếu đi dưới trời mưa. Nhờ tăng diện tích và nhiều đường kẻ thoát nước, bánh xe lốp rộng tiếp xúc với mặt đường tốt hơn. Trong khi đó, bánh xe lốp hẹp di chuyển qua đường ngập hay trời mưa, khả năng bám đường kém hơn so với lốp rộng. Về tính kinh tế, lốp rộng thường đắt hơn lốp hẹp, ảnh hưởng đến túi tiền của chủ xe mỗi khi phải thay mới. Lốp rộng có khả năng ma sát với mặt đường tốt hơn nên tốn nhiên liệu hơn. Như vậy, trước khi chọn mua xe có chiều ngang lốp rộng hay hẹp, nên cân nhắc đến yếu tố kinh tế và an toàn. Nếu sử dụng xe cho mục đích di chuyển nội đô hoặc quãng đường ngắn, nên chọn lốp có bề ngang hẹp. Trái lại, nếu di chuyển trên xa lộ, quãng đường dài hoặc qua nhiều kiểu địa hình, lốp xe rộng sẽ là lựa chọn an toàn. Minh Phương(tổng hợp)