Sử dụng kỹ thuật ECMO cứu sống bệnh nhi mắc tay chân miệng nguy kịch

Bé Y. đã được các bác sĩ cho thở máy, truyền IVIg (Immunoglobulin), sử dụng các thuốc vận mạch, trợ tim và can thiệp lọc máu liên tục. Tuy nhiên, do tổn thương tim nặng (hoại tử tế bào cơ tim, men tim tăng trên 5.000 lần so với bình thường), bé bị loạn nhịp tim phức tạp, rơi vào cơn nhịp nhanh thất, ảnh hưởng huyết động. Các bác sĩ của khoa đã khẩn trương xử trí sốc điện nhiều lần, truyền thuốc chống loạn nhịp tim.

Sau khi thăm khám, đánh giá tình trạng người bệnh, các bác sĩ nhận thấy bé Y. dù có tổn thương tim, phổi nặng nhưng vẫn có đáp ứng về thần kinh nên đã quyết định can thiệp kỹ thuật ECMO cho bé. Tại thời điểm chuẩn bị can thiệp ECMO, tim bệnh nhi suy yếu dần, nhịp tim giảm và rời rạc, huyết áp tụt liên tục. Các bác sĩ đã luân phiên hồi sức tim phổi, xoa bóp tim ngoài lồng ngực, đồng thời khẩn trương lắp đặt và vận hành hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể.