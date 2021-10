Sử dụng chất bổ sung collagen có thể làm giảm nếp nhăn?

Anshu khuyến cáo:‘Bạn nên đến gặp bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng có chuyên môn để quyết định xem mình có cần bổ sung collagen hay không và liều lượng nên dùng là bao nhiêu. Họ sẽ có thể cung cấp cho bạn một đơn thuốc phù hợp. Lời khuyên của một chuyên gia phải được tuân theo khi tiêu thụ một chất bổ sung collagen. Yêu cầu về collagen của mọi người là khác nhau và duy nhất’.

Bạn nên tham khảo chuyên gia để quyết định xem mình có cần bổ sung collagen hay không.

Theo chuyên gia, dùng liều cao hơn mức cần thiết có thể gây hại nhiều hơn lợi. Ngoài ra, nó có thể có hại cho sức khỏe của bạn nếu bạn đã có một tình trạng sức khỏe không tốt từ trước và có thể không phản ứng tốt với các loại thuốc đang dùng. Vì vậy, không nên bắt chước xu hướng của người nổi tiếng bằng cách tiêu thụ collagen.

Suy cho cùng,việc các quý côbổ sung collagen để chống lại nếp nhăn có thể là một ý kiến hay nhưng chỉ nên thực hiện sau khi tham khảo ý kiến của chuyên gia.

