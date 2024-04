Sự cố tấn công ransomware vào hệ thống VNDIRECT đã được khắc phục nhanh

Một chuyên gia bảo mật có nhiều năm hoạt động trong ngành cho rằng, việc Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam cho phép VNDIRECT mở lại hoạt động hệ thống giao dịch cũng như 2 sở giao dịch HNX và HoSE khôi phục lại kết nối giao dịch tới hệ thống VNDIRECT đã phần nào cho thấy sự cố tấn công mạng vào công ty chứng khoán này đã được khắc phục, an toàn an ninh của hệ thống đã được đảm bảo.

Thông tin với báo chí vào ngày 29/3, VNDIRECT cho biết, ngay khi phát hiện sự cố, các đơn vị chức năng của Trung tâm An ninh mạng quốc gia thuộc Cục A05 (Bộ Công an); các trung tâm VNCERT/CC, NCSC thuộc Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) cùng nhiều chuyên gia đến từ các công ty an toàn, an ninh mạng lớn của Việt Nam đã đồng hành, hỗ trợ với đội ngũ vận hành để gấp rút xử lý sự cố, rà soát và khôi phục hệ thống.

Cùng ngày 29/3, đại diện Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) khẳng định: Quá trình khắc phục, các đơn vị phối hợp hết sức cẩn thận, bám sát tiến trình nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động một cách an toàn và ổn định khi trở lại, đồng thời tăng cường đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống để tránh những sự cố tương tự có thể xảy ra. Được biết, đến trưa ngày 31/3, các đơn vị chức năng đã hoàn thành công tác đánh giá an toàn, an ninh mạng của hệ thống VNDIRECT.

Sự cố VNDIRECT gặp lần này, theo các chuyên gia, không chỉ mang lại bài học kinh nghiệm cho chính công ty chứng khoán gặp sự cố mà còn là bài học chung cho nhiều cơ quan, tổ chức tại Việt Nam. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đều cần phải ý thức được rằng khi chuyển đổi số, tham gia môi trường số, công tác đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống, nhất là những hệ thống lưu trữ, xử lý dữ liệu khách hàng là vô cùng quan trọng.

Rõ ràng là, đã đến lúc nhận thức về an toàn, an ninh mạng của các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam cần phải được nâng lên, có như vậy mới có thể bảo vệ được những thành quả của công cuộc chuyển đổi số, bảo vệ sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng.