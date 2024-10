Sự cố ở show Anh trai say hi

Tối 19/10, đêm thứ 2 concert "Anh trai say hi" vẫn hút lượng khán giả lớn đến tham dự. Suốt thời gian show diễn ra đã gặp phải sự cố mất điện, Negav không có mặt nhưng khán giả vẫn hô vang gọi tên.

Đêm concert thứ hai của Anh trai say hi tại TPHCM tối 19/10 thu hút đông đảo khán giả tới tham dự. Trấn Thành vẫn tiếp tục giữ vai trò MC cùng 29 nghệ sĩ trẻ mang đến bữa tiệc âm nhạc cho người hâm mộ

Danh sách trình diễn đêm 2 có sự thay đổi so với đêm thứ nhất hôm 28/9. Những bản hit như Catch me if you can, Kim phút kim giờ, Ngáo ngơ..

Ca khúc Đầu đội sừng của Quân A.P, Hurrykng, Hùng Huỳnh lần đầu được trình diễn ở concert

Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy và diễn viên Quốc Anh phụ họa cho phần trình diễn của các nghệ sĩ

Ca sĩ Hòa Minzy là khách mời trình diễn cùng Đức Phúc, Erik, Phạm Anh Duy, Hieuthuhai...

Bản ballad Kim phút kim giờ - một trong những ca khúc hot nhất show Anh trai say hi, qua sự thể hiện của Hieuthuhai, Pháp Kiều, Hurrykng, Isaac

Sự cố mất điện xảy ra ở concert khi chuẩn bị đến giờ diễn. Ngay khi vừa hết mưa, toàn bộ khu vực sân khấu, khán đài bị cắt điện gần một tiếng. Nhiều khán giả tỏ ra không bằng lòng về sự chuẩn bị của ban tổ chức. “Có sự cố kỹ thuật mất điện 2 lần, cháy chương trình gần một tiếng. BTC làm đến lần 2 với quy mô này, tôi nghĩ do thiếu chuẩn bị kỹ, lý do sâu xa hơn tôi không biết. Điều này làm giảm trải nghiệm người xem rất nhiều” - khán giả chia sẻ sau khi dự concert

Sau tiết mục Ngân nga, hàng chục nghìn khán giả liên tục hô tên Negav - rapper rút khỏi đêm nhạc vì lùm xùm phát ngôn. Một số anh trai cũng hào hứng cổ vũ khán giả hô hào lớn hơn. MC Trấn Thành nhắc nhở khán giả. “Chúng ta biết có nhiều điều nuối tiếc, nhưng hãy tận hưởng concert này trước đã”

Không chỉ gặp sự cố kỹ thuật, kịch bản chương trình cũng bị một số khán giả phàn nàn. Các ý kiến nói concert 2 mất thời lượng quá nhiều vào nhà tài trợ. Đầu chương trình là phần trình diễn kết hợp giao lưu, về cuối không còn thời gian khiến nghệ sĩ dồn dập hát. Dàn âm thanh của đêm diễn cũng không được người xem đánh giá cao

Sự xuất hiện của Myra Trần gây bất ngờ và tạo nên tranh cãi. Cô diễn Chân thành cùng Quang Hùng Master D, Ali Hoàng Dương, Rhyder, Captain và Wean. Hồi tháng 7, cô bị Anh trai say hi cắt sóng và thay thế bằng Lâm Bảo Ngọc. Trên sân khấu concert, cô chia sẻ: “Tôi rất biết ơn sự bao dung và tha thứ của mọi người, cảm ơn nhiều”

Dàn anh trai mang theo giỏ hoa hồng, đi xuống phía dưới khán đài tặng cho các khán giả nữ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Ca khúc mới Say hi never say goodbye được các anh trai hát lên trong Đêm 2 Concert. Chương trình thông báo hẹn khán giả ở đêm 3 vào 7/12 tại SVĐ Mỹ Đình, thủ đô Hà Nội Theo Tiền Phong