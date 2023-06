Sự cố hy hữu khiến hai ngôi sao Man City 'tiu nghỉu' sau khi vô địch FA Cup

Tuy nhiên, trong buổi lễ trao giải cho The Citizens đã xuất hiện sự cố hy hữu. Theo tiết lộ của tờ The Sun, Ban tổ chức đã chuẩn bị thiếu huy chương. Do đó, hai ngôi sao quan trọng của Man City là đội trưởng Ilkay Gundogan và tiền vệ Kevin De Bruyne đều không nhận được huy chương.

Trong khi đó, cầu thủ dự bị Kalvin Phillips hay những cầu thủ trẻ như Cole Palmer và Rico Lewis đều có huy chương. Thậm chí, Hoàng tử William còn phải giải thích với De Bruyne rằng ông không còn huy chương nào để trao.