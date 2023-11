Sự cố đáng sợ ở công viên giải trí: Cô gái bị uốn cong gập bàn chân

Pippa Sutherland (22 tuổi, đến từ Melbourne, Australia) mới đây trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi đăng tải video cho thấy bàn chân cô bị uốn cong một cách kỳ dị khi chơi trò chơi mạo hiểm Slingshot.tại công viên giải trí Slingshot Surfers Paradise, thành phố Gold Coast.

Cô và nhóm bạn đến công viên này vào tháng 10/2023 và rất hào hứng khi tham gia trò Slingshot. Trong trò chơi này, những người thích cảm giác mạnh được đưa lên không trung cao 90m rồi thả rơi tự do với tốc độ hơn 160km/h.

Ngoài hướng di chuyển từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, hệ thống còn đưa họ chuyển động từ bên này sang bên kia với lực thay đổi rất nhanh.