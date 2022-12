Stealthing - xu hướng quan hệ tình dục được cảnh báo đang gia tăng

Đến nay, thông tin về nguồn gốc và thời điểm ra đời chính xác của thuật ngữ stealthing chưa được xác định. Nhưng từ năm 2010, stealthing đã được dùng để chỉ hành động quan hệ tình dục mà không tiết lộ với bạn tình rằng mình bị nhiễm bệnh qua đường tình dục (ví dụ HIV), thường là với mục đích lây bệnh cho bạn tình.

Thời đó, stealthing được thảo luận nhiều trên các trang mạng trực tuyến. Một số người còn đăng mẹo để stealthing mà bạn tình không phát hiện ra.

Không chỉ được thảo luận trên mạng xã hội, stealthing còn được đưa vào phim như một minh chứng cho thấy hành vi này đang ngày càng phổ biến và chưa được kiểm soát.

Cụ thể, trong một tập của bộ phim I May Destroy You (phát hành năm 2020), nhân vật Arabella (do Michaela Coel thủ vai) phát hiện ra Zain (do Karan Gill thủ vai) đã bí mật tháo bao cao su khi quan hệ tình dục.

Khi Arabella phát hiện, Zain đã bao biện cho hành vi của mình bằng câu: "Anh tưởng em cảm nhận được". Lời thoại của nhân vật Zain được cho là một "kịch bản" phổ biến của những người stealthing khi quan hệ tình dục.

Ali Howarth, chuyên gia làm việc tại một tổ chức bảo vệ nạn nhân của bạo lực gia đình và tấn công tình dục tại Australia, nói rằng những người có hành vi tháo bao cao su khi quan hệ thường có tâm lý coi nạn nhân là vật sở hữu, không phải là người có quyền đưa ra quyết định đồng thuận hay không.

Trên một diễn đàn chia sẻ "mẹo" để stealthing, nhiều người đưa ra lý do họ tháo bao cao su khi quan hệ tình dục với các lý do phổ biến nhất là: Cảm thấy thật hơn khi quan hệ không dùng bao, cảm thấy kích thích hơn, muốn "lan truyền nòi giống" của mình...

Tiến sĩ, bác sĩ phụ khoa Sumayya Ebrahim, nhận định những lý do này đang phản ánh thái độ coi thường bạn tình của những kẻ có hành vi stealthing. Điều này cũng đang phản ánh họ ưu tiên sự thỏa mãn tình dục chứ không quan tâm đến cái giá phải trả khi quan hệ tình dục không an toàn, cũng như không quan tâm đến mong muốn của bạn tình.