Starbucks tê liệt, phải dùng giấy, bút chấm công

Starbucks cho biết một cuộc tấn công ransomware vào nhà cung cấp phần mềm bên thứ ba đã làm gián đoạn hệ thống chấm công của nhân viên. Một cửa hàng Starbucks tại New York, Mỹ. Ảnh: Bloomberg Hôm 25/11, Blue Yonder, công ty cung cấp phần mềm quản trị chuỗi cung ứng của Panasonic, cho biết hệ thống bị gián đoạn do sự cố tấn công mã độc tống tiền ngày 21/11. Starbucks nằm trong số các khách hàng sử dụng phần mềm Blue Yonder để theo dõi ca kíp và chấm công nhân viên tại Bắc Mỹ. Do đó, theo người phát ngôn Starbucks, các cửa hàng phải chuyển sang phương pháp thủ công như giấy, bút để chấm công. Tuy nhiên, sự cố không ảnh hưởng đến hoạt động của chuỗi. Vụ xâm phạm Blue Yonder tác động đến cửa hàng tại Mỹ và Canada. Trong tin nhắn gửi nhân viên, Starbucks nói Blue Yonder chưa cung cấp khung thời gian cụ thể khi nào vấn đề có thể được giải quyết. Marina Renneke, phát ngôn viên Blue Yonder, chia sẻ đang làm việc với các công ty bảo mật để đẩy nhanh quá trình phục hồi hệ thống. Theo CNN, một số chuỗi cửa hàng tạp hóa tại Anh đã thực hiện các biện pháp đối phó với sự cố. Trả lời Bloomberg News, đại diện chuỗi Morrisons nói sự cố Blue Yonder ảnh hưởng đến các hệ thống quản lý kho hàng nhưng các cửa hàng đang vận hành tốt nhờ vào hệ thống dự phòng. Chuỗi Sainsbury cũng dùng phần mềm Blue Yonder nhưng chưa bị gián đoạn vì có giải pháp thay thế. Chuỗi Asda đưa ra phản hồi tương tự. Các khách hàng của Blue Yonder hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như sản xuất, tạp hóa, logistics, xe hơi, nhà hàng. (Theo Bloomberg)