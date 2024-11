'Squid Game 2' vừa tung trailer đã gây sốt

Squid Game” tiết lộ đoạn giới thiệu thú vị về phần 2, đang hút 5,5 triệu lượt xem sau 11h đăng tải. Series vẫn có loạt game chết chóc như phần 1, nhưng có những thay đổi nhất định. Bên cạnh đó, nhiều gương mặt mới xuất hiện tạo sự hứng thú cho khán giả. Vào ngày 1/11, loạt phim ăn khách của Netflix đã phát hành đoạn trailer và teaser mới cho mùa thứ hai. Theo đoạn giới thiệu, Squid Game 2 (Trò chơi con mực) bắt đầu bằng cách đưa người xem trở lại trò chơi chết chóc từ phần 1, Đèn xanh đèn đỏ. Ở phần 1, người chơi có cơ hội bỏ phiếu để kết thúc trò chơi vào cuối Vòng 1. Lần này, người chơi sẽ bỏ phiếu vào cuối mỗi vòng và nếu đa số đồng ý, họ có thể lấy số tiền thưởng tích lũy được và rời đi. Your browser does not support the video tag.

Trailer phần 2 Squid Game 2 (Trò chơi con mực). Video: Netflix. Sử dụng kinh nghiệm từ chiến thắng trước đây, Seong Gi Hun (Lee Jung Jae) quay trở lại trò chơi, cố gắng bày kế để giúp những người ở đây bảo toàn tính mạng. Đứng trước đám đông, anh ta hét lên, "Đứng im!". Ngay khi chiến lược của anh có vẻ hiệu quả, một con ong đậu trên một người chơi, khiến cô mất bình tĩnh và di chuyển. Theo luật, khi giai điệu kết thúc và con búp bê khổng lồ quay đầu lại, camera giám sát trong mắt của búp bê “quét” được ai phạm luật, người đó sẽ bị bắn chết. Ở phân cảnh khác là cuộc bỏ phiếu căng thẳng về việc có nên tiếp tục trò chơi hay không. Seong Gi Hun thúc giục những người khác mau chóng thoát, từ bỏ. Một số người nghi ngờ, cho rằng anh là người làm việc cho tổ chức đứng sau, anh ta nổi giận và hét lên: "Tôi đã chơi những trò chơi này trước đây!". Câu trả lời của Seong Gi Hun không thể làm tình hình lắng xuống. Một người khác đáp lại: "Tại sao anh lại quay trở lại đây?". Tiếp đến là cảnh người chơi đồng thanh hét lớn: "Một vòng nữa! Một vòng nữa!". Trong tấm áp phích được tung ra mới đây là hình nhân vật Seong Gi Hun đứng trước những người chơi khác và Front Man (Lee Byung Hun), người chỉ huy đội quân màu hồng đeo mặt nạ. Một số diễn viên xuất hiện trong phần 2 được chú ý đến như T.O.P (cựu Big Bang), Jo Yuri (cựu IZ*ONE), Im Siwan, Wi Ha Joon… nhưng “spotlight” đổ dồn vào Park Sung Hoon. Anh đóng vai người chơi trong Squid Game.

Không nhận ra Park Sung Hoon để tóc bob, trong bộ đồng phục của Squid Game. Khác hẳn với hình ảnh lãng tử, ăn chơi thường thấy trong các bộ phim, Park Sung Hoon gây lạ lẫm khi để tóc bob ngang vai khiến khán giả không thể nhận ra. Không có thông tin nào khác về vai diễn của Park Sung Hoon được tiết lộ, nhưng chỉ riêng đoạn giới thiệu đã khiến người hâm mộ Squid Game hứng thú về nhân vật này. Hồi tháng 8, truyền thông Hàn Quốc đưa tin phần thứ 2 của loạt phim đình đám dự kiến lên sóng ngày 26/12, phần 3 cũng có kế hoạch phát hành vào năm 2025. Theo Tiền Phong