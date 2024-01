SpaceX phóng vệ tinh di động đầu tiên

Với tên gọi “Direct to Cell”, SpaceX kết hợp với nhà mạng T-Mobile tại Mỹ. Hai bên công bố hợp tác từ năm 2022 và được Mỹ phê duyệt vào tháng trước để thử nghiệm.

Công ty của Elon Musk cũng sẽ làm việc với các nhà mạng trên khắp thế giới: Optus tại Australia, Salt Mobile tại Thụy Sỹ, Rogers Communications tại Canada, One New Zealand tại New Zealand, Empresa Nacional de Telecomunicaciones tại Chile và Peru, KDDI tại Nhật Bản.

Theo Bloomberg, Starlink dự kiến đạt doanh thu 10 tỷ USD năm nay, chiếm khoảng 2/3 tổng doanh thu của SpaceX. Musk đang cân nhắc IPO cho mảng vệ tinh Starlink vào cuối năm 2024.

Vụ phóng vệ tinh được phát trực tiếp trên webcast. Tổng cộng sẽ có khoảng 840 vệ tinh được phóng. Theo thông cáo báo chí, mục tiêu của dịch vụ mới là loại bỏ nỗi lo xoay quanh các khu vực không có sóng và điện thoại vệ tinh đắt đỏ. Khách hàng của T-Mobile có thể kết nối gần như mọi nơi họ nhìn thấy bầu trời và trong hầu hết trường hợp, chỉ cần dùng điện thoại có sẵn.