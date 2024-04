SOOBIN sau tính toán sai lầm

SOOBIN đã thất bại khi ra mắt loạt sản phẩm trong 2 năm qua, từ sau dấu mốc The Playah, là Beautiful Monster, Cao gót, Sunset in the City và Heyyy.

Cả 4 ca khúc đều được đầu tư làm MV, song không thể tiếp cận số đông khán giả vì có chung lý do - SOOBIN muốn làm mới trong âm nhạc, song càng muốn tiến lại càng tách biệt khán giả.

Từ Synth Pop, City Pop đến House, SOOBIN không thể tỏa sáng. Khán giả vẫn chỉ ấn tượng với giọng ca này qua màu sắc Ballad của Phía sau một cô gái, hay RnB trong Tháng năm.

Sau những cú vấp, SOOBIN trở lại với RnB, cùng producer SlimV tạo nên ca khúc Giá như. Ngay lập tức, Giá như có hiệu ứng tốt, đưa thành viên của SpaceSpeakers trở lại vị trí cao trong danh sách âm nhạc thịnh hành.



SOOBIN trở lại màu sắc quen thuộc sau những thất bại liên tiếp