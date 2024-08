Sony tăng 19% giá bán PlayStation 5

“Gã khổng lồ” sản xuất điện tử Nhật Bản cho biết, giá bán lẻ đề xuất của PS5 hiện là 79.980 yen (553 USD), tăng 19% so với mức giá trước đó. Mức tăng giá sẽ được áp dụng từ ngày 2/9.

Sony cho hay lý do cho việc tăng giá là do môi trường bên ngoài đầy thách thức, trong đó có biến động của nền kinh tế toàn cầu.

Động thái bất ngờ này diễn ra khi PS5 bước sang tuổi bốn vào tháng 11/2024 và do doanh số bán hàng của thiết bị giảm xuống trong quý kết thúc tháng 6/2024. Tuy nhiên, lợi nhuận và doanh thu tại bộ phận game của Sony đã tăng so với cùng kỳ năm trước trong quý này, do người chơi hiện tại tiếp tục mua game và các dịch vụ khác cho PS5.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi một phiên bản mới của PS5 để kích thích doanh số bán hàng. Các nhà phân tích trước đây đã nói với CNBC rằng họ dự đoán một phiên bản "Pro" của máy chơi game sẽ được công bố trong năm nay.