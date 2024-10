Sống sót nhờ bám vào thùng đá sau siêu bão Milton

Lực lượng tuần duyên Mỹ cho biết đã giải cứu thành công một người đàn ông bị trôi dạt cách bờ biển Florida 48 km sau khi bão Milton đổ bộ. Ngày 10/10, Lực lượng tuần duyên Mỹ cho biết, trực thăng cứu hộ của lực lượng này đã giải cứu thành công một người đàn ông bị trôi dạt trên Vịnh Mexico sau khi bão Milton tấn công vào Florida. Cũng theo tuần duyên Mỹ, người đàn ông trước đó kẹt trên tàu đánh cá chết máy ngoài khơi Madeira Beach, Florida, vài giờ trước khi siêu bão Milton đổ bộ hôm 9/10. Trước khi tàu cá bị đánh chìm, người đàn ông đã cố gắng liên lạc với tuần duyên Mỹ thông qua bộ đàm để tìm kiếm cứu trợ vào khoảng 18h ngày 9/10 (theo giờ địa phương). Đến ngày 10/10, lực lượng tìm kiếm phát hiện được người đàn ông này đang lênh trên biển ở vị trí cách bờ 48km. Video do Lực lượng tuần duyên Mỹ công bố cho thấy cảnh người đàn ông may mắn sống sót nhờ bám vào một thùng đá trên biển. Trực thăng cứu hộ đã tiếp cận và giải cứu người này ngay sau đó. Tuần duyên Mỹ giải cứu người đàn ông lênh đênh trên thùng đá sau bão Milton, ngày 10/10. (Ảnh: Lực lượng tuần duyên Mỹ) "Người đàn ông này đã sống sót trong một tình huống ác mộng ngay cả với những người đi biển giàu kinh nghiệm nhất", quan chức tuần duyên Mỹ Dana Grady cho biết. Lực lượng tuần tuyên Mỹ cho biết người đàn ông này đã sống sót qua siêu bão Milton với sức gió 121-145 km/h và tạo sóng dâng cao tới 7,6m. Ngày 10/10, sau khi bão Milton đổ bộ, các đội tìm kiếm trên khắp Florida tiếp tục giải cứu người dân mắc kẹt khỏi các đống đổ nát trong bão. Siêu bão này gây ra lốc xoáy dữ dội, càn quét khu vực cộng đồng ven biển và phá hủy nhiều căn nhà. Thống đốc Florida Ron DeSantis chiều 10/10 cho biết, có 340 người và 49 vật nuôi đã được giải cứu. Chính quyền Florida cũng thông báo ít nhất 10 người đã thiệt mạng sau khi bão Milton tàn phá bang này và gây lũ lụt tại các vùng đất thuộc khu vực Vịnh Tampa. Cơn bão này đã càn quét Florida vào cuối ngày 10/10 trước khi tiến vào Đại Tây Dương. Trên đường đi của bão, hàng loạt cây cối và cột điện bị quật đổ. Trà Khánh(Nguồn: The Guardian )