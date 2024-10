Sóng nổi cuối tuần, giá vàng chờ tuần mới bứt phá?

Sau khi lao dốc, nhà đầu tư sôi sục mua vào khiến giá vàng hồi phục vào phiên cuối tuần trước, báo hiệu tuần mới khả quan. Trong nước, vàng tiếp tục nóng khi nhẫn trơn gần đuổi kịp vàng miếng SJC. Giá vàng thế giới kết thúc tuần qua ở mức 2.748 USD/ounce, thấp hơn mức đỉnh 2.785 USD/ounce được thiết lập vào giữa tuần. Tuy nhiên, giá này đã cao hơn 0,6% so với mức đóng cửa phiên cuối cùng của tuần trước đó. Về cơ bản, vàng vẫn đang trong xu hướng tăng giá. Các chuyên gia cho rằng, bất chấp những đợt bán tháo mạnh khiến giá vàng lao dốc, ngay sau đó giới đầu tư lại sôi sục mua vào giúp giá vàng nhanh chóng phục hồi. Phần lớn chuyên gia nhận định, điểm tích cực đối với vàng là nhà đầu tư đã quay trở lại ngay sau đợt bán tháo, xảy ra khi Mỹ công bố đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm. Điều đó chứng tỏ, giới đầu tư đang trong xu thế bắt đáy và kỳ vọng cao vào sự tăng giá đối với kim loại quý. Theo Ole Hansen, Trưởng phòng Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra trong vòng chưa đầy 2 tuần nữa là điều được nhà đầu tư quan tâm hàng đầu hiện nay. Đây là một yếu tố quan trọng thúc đẩy nhà đầu tư tăng cường mua vào. Điều này sẽ kéo giá vàng tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới. Nhà đầu tư sôi sục mua vào khi giá vàng lao dốc. Ảnh: Hoàng Minh Ông Ole Hansen lưu ý rằng, bất kể ứng cử viên nào thắng cử cũng sẽ không cải thiện được nợ công của Mỹ. Theo ông, con số nợ sẽ tăng mạnh so với mức 35.000 tỷ USD như hiện nay. Hơn nữa, James Stanley, chiến lược gia cấp cao tại Forex.com, cho hay vàng tiếp tục được hỗ trợ từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ vào kỳ họp ngày 2/11. Ông nhận định, đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản chắc chắn sẽ diễn ra, thậm chí có thể sẽ có thêm một lần cắt giảm 25 điểm cơ bản nữa vào tháng 12. “Bất chấp lạm phát Mỹ vẫn ở mức cao, Fed vẫn cương quyết thực hiện chính sách nới lỏng tiền tệ. Fed đã nhiều lần đưa ra tín hiệu này ngay cả khi dữ liệu kinh tế mang chiều hướng tích cực”, James Stanley giải thích. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE), thước đo lạm phát rất quan trọng được công bố trong tuần này, sẽ khiến Fed khó có thể đưa ra định hướng về số lần cắt giảm lãi suất từ nay đến hết năm 2024. Ở chiều ngược lại, Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, nhận định, mặc dù kim loại quý đã phục hồi vào phiên cuối tuần do nhu cầu bắt đáy của nhà đầu tư, nhưng tâm lý thận trọng đã làm giảm lượng mua vào. “Giá kim loại quý có thể còn cao hơn nữa, nhưng tâm lý thận trọng của thị trường đã kìm hãm đà tăng này”, Alex Kuptsikevich nói. Chính vì vậy, Alex Kuptsikevich dự đoán giá vàng sẽ có đợt điều chỉnh đi xuống trong một thời gian ngắn trước khi bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra. Ông dự báo, giá kim loại quý sẽ giảm xuống phạm vi 2.670-2.700 USD/ounce trong tuần này. Tuy nhiên, đợt điều chỉnh này sẽ không ảnh hưởng đến xu hướng tăng giá dài hạn của vàng. Alex Kuptsikevich lưu ý một điều quan trọng, nếu vàng có đợt điều chỉnh giảm giá sẽ là cơ hội rất lớn để nhà đầu tư tăng cường bắt đáy - một tín hiệu tích cực cho thị trường. Điều này khẳng định lượng nhà đầu tư tham gia thị trường vàng rất đông. Tại thị trường trong nước, tuần qua, giá vàng miếng SJC tăng lên 89 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn trơn cũng gần đuổi kịp giá vàng miếng SJC khi neo ở mức giá 88,9 triệu đồng/lượng.