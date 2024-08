'Sóng ngầm' mua bán vàng miếng

Việc giá vàng miếng SJC đi ngang khiến hoạt động đầu cơ loại vàng này gần như không có hiệu quả, thậm chí thua lỗ. Do đó, nhu cầu của thị trường với loại vàng này sụt giảm thấy rõ. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và 4 ngân hàng thương mại Nhà nước không còn "căng mình" ra để đáp ứng nhu cầu mua vàng miếng của người dân như 2 tháng trước.

Đặc biệt, giá vàng miếng SJC gần như bất động ở mức 78 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 80 triệu đồng/lượng chiều bán ra, thấp hơn tới 12,4 triệu đồng so với kỷ lục lập hồi tháng 5 (92,4 triệu đồng/lượng), thời điểm giá vàng thế giới đạt hơn 2.350 USD/ounce.

Ghi nhận tại một cửa hàng SJC ở TP HCM, nhân viên bán hàng thông báo khách hàng muốn mua vàng miếng SJC chỉ cần đăng ký, khai báo thông tin cá nhân tại đường link tại website https://tructuyen.sjc.com.vn là có thể mua được từ 1-3 lượng vàng, không cần phải xếp hàng, chen lấn, không bị giới hạn 1 lượng như trước. "Riêng vàng nhẫn, trong vòng 1 tháng qua, toàn bộ các cửa hàng của công ty hết hàng nên không có để bán" - người này hướng dẫn và thông tin thêm.

Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC được một số tiệm vàng giao dịch mua vào 80,1 triệu đồng/lượng, bán ra 80,7 triệu đồng/lượng, cao hơn 700.000 đồng mỗi lượng so với giá vàng tại công ty SJC và các ngân hàng thương mại. Chênh lệch giá vàng miếng SJC ở kênh chính thức và trên thị trường tự do hiện chưa tới 1 triệu đồng/lượng.

Chủ một tiệm vàng ở TP HCM cho biết nếu trước đây mỗi ngày có khoảng 10 người hỏi nhu cầu mua vàng miếng SJC, hiện tại chỉ còn 1-2 người hỏi. "Khá nhiều người hỏi bán vàng miếng đã mua ở vùng giá 78, 79 triệu đồng/lượng để chốt lời.

Nhu cầu giao dịch vàng miếng trên thị trường tự do vẫn có nhưng không còn nhiều và xôm tụ như giai đoạn trước. Những ai cần mua vàng miếng đã mua và nắm giữ, thị trường giờ có thể nói là bão hòa. Một số khách hàng của tôi kể cũng mua được vàng miếng từ kênh đăng ký qua ngân hàng và công ty SJC dễ hơn trước" - chủ tiệm vàng này nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo cấp Ngân hàng Nhà nước cho biết gần đây giá vàng biến động khó lường nên có khoảng 20%-30% khách hàng hủy giao dịch, sau khi đã đăng ký mua online tại các ngân hàng thương mại và Công ty SJC, chứ không còn tranh mua như trước.

Nhộn nhịp thu mua trên mạng