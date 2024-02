Sông Lam Nghệ An chia tay Trọng Hoàng

Nhiều khả năng anh sẽ chọn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh làm "bến đỗ" tiếp theo. Bởi đây là đội bóng láng giềng của Sông Lam Nghệ An. Việc lựa chọn đội bóng núi Hồng để đầu quân sẽ giúp Trọng Hoàng thuận tiện hơn trong việc chăm sóc gia đình.

Nguyễn Trọng Hoàng trở về khoác áo Sông Lam Nghệ An từ năm 2022. Do chấn thương nên phải đến gần cuối mùa giải 2022, Trọng Hoàng mới ra sân cho đội bóng quê hương.

Với đẳng cấp và kinh nghiệm, mùa giải 2023, Nguyễn Trọng Hoàng đã dìu dắt các cầu thủ trẻ vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, để đưa Sông Lam Nghệ An cập bến an toàn. Tính riêng ở V.League 2023, Nguyễn Trọng Hoàng đã ra sân thi đấu 17 trong tổng số 18 trận, với 1.356 phút cho Sông Lam Nghệ An.

Mùa 2023-2024, Trọng Hoàng tiếp tục dính chấn thương. Sau 8 vòng, anh mới ra sân đúng 1 trận. Hiện tại, chấn thương của Trọng Hoàng đã bình phục và anh có thể thi đấu khi V.League 2023-2024 trở lại.