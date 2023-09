Song Joong Ki thành đại gia bất động sản hậu ly hôn Song Hye Kyo

Song Hye Kyo và Song Joong Ki đã kết thúc chuyện tình cổ tích chóng vánh trong ngỡ ngàng của công chúng dù được truyền thông ưu ái gọi với cái tên "đám cưới thế kỷ".

Cả hai không hề có bất kỳ tranh chấp nào về tài sản và chưa từng nhắc đến tên nhau hậu ly hôn. Hiện, mỗi người đều có sự nghiệp thành công và hạnh phúc mới hậu ly hôn.



Tan vỡ hôn nhân, Song Hye Kyo tạm ngưng đóng phim để nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần. Nữ diễn viên chủ yếu tham gia các sự kiện, chụp hình tạp chí, làm đại diện quảng cáo nhãn hàng.

Sau Hậu Duệ Mặt Trời, sao nữ tham gia đóng chính trong Encounter, Now We Are Breaking Up. Từ đây, cô bị chê trì trệ, một màu khi lựa chọn vai diễn an toàn, quen thuộc theo năm tháng.