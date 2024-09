Song Hye Kyo ngày càng xinh đẹp, kiếm tiền giỏi

Tờ News1 đưa tin, Song Hye Kyo kiếm được hàng triệu USD thông qua khoản đầu tư bất động sản chỉ trong 3 năm. Mỹ nhân xứ Hàn hiện sở hữu khối tài sản hơn 42 triệu USD. Theo dữ liệu của công ty bất động sản Building Road, Song Hye Kyo mua tòa nhà có diện tích đất hơn 493m2 và diện tích xây dựng là hơn 246m2, tại lối vào khu phức hợp căn hộ Hannam the Hill - một trong những khu bất động sản cao cấp nhất của Seoul (Hàn Quốc) vào năm 2021. Song Hye Kyo kiếm bộn tiền từ việc kinh doanh bất động sản (Ảnh: Instagram). Thời điểm đó, người đẹp bỏ ra khoản tiền 19,5 tỷ won (14,6 triệu USD). Trong đó, Song Hye Kyo sử dụng 11,5 tỷ won (8,63 triệu USD) tiền mặt và vay phần còn lại từ ngân hàng. Bất động sản do Song Hye Kyo đứng tên. Sau 3 năm, giá của khu đất ước tính là 25,5 tỷ won (khoảng 19,2 triệu USD), cao hơn tới 6 tỷ won (khoảng 4,5 triệu USD) so với giá mua ban đầu. Tờ Times of India đánh giá, phi vụ đầu tư bất động sản của Song Hye Kyo rất thành công và đưa cô vào danh sách một trong những nữ diễn viên giàu nhất Hàn Quốc. Hiện tại, thu nhập của ngôi sao Trái tim mùa thu đến từ hoạt động nghệ thuật, làm gương mặt đại diện cho các thương hiệu thời trang và kinh doanh bất động sản. Bất động sản vừa mang lại cho Song Hye Kyo khoản lợi nhuận hơn 4,5 triệu USD (Ảnh: Naver). Ngoài khu nhà trị giá 19,2 triệu USD, Song Hye Kyo còn sở hữu 2 bất động sản, trị giá 7,2 triệu USD và 2,5 triệu USD ở khu Gangnam, Seoul (Hàn Quốc). Ngoài ra, nữ diễn viên xinh đẹp còn có một căn hộ sang trọng trị giá 1,8 triệu USD ở New York (Mỹ). Tờ Naver nhận định, Song Hye Kyo hiện giữ vị trí nữ diễn viên được trả lương cao nhất Hàn Quốc, ngang hàng với "cô nàng ngổ ngáo" Jeon Ji Hyun. Mỹ nhân Hậu duệ Mặt trời kiếm được 163.000 USD cho mỗi tập phim truyền hình The Glory (Vinh quang trong thù hận). Với 16 tập phim, cô bỏ túi 2,608 triệu USD. Song Hye Kyo đang là gương mặt đại diện cho loạt thương hiệu lớn như Fendi, Chaumet, Bottega Veneta, LG, Hyundai và SK Telecom. Được biết, một hợp đồng quảng cáo của Song Hye Kyo có thể giúp cô bỏ túi 760.000 USD, một bài đăng giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội Instagram mang về cho người đẹp hơn 460.000 USD. Theo Forbes Hàn Quốc, mức thu nhập của "nữ thần mặt mộc Hàn Quốc" vào năm 2023 rơi vào khoảng 3 triệu USD và hiện cô sở hữu khối tài sản hơn 42 triệu USD. Song Hye Kyo (SN 1981) ghi dấu với Trái tim mùa thu, Một cho tất cả, Ngôi nhà hạnh phúc, Ngọn gió đông năm ấy, Hậu duệ mặt trời... Gần đây, cô trở lại ấn tượng và có màn thể hiện lột xác trong dự án The Glory (Vinh quang trong thù hận). Ra mắt từ cuối năm 2022, The Glory nhanh chóng trở thành chương trình truyền hình ăn khách trên nền tảng Netflix, mang về cho Song Hye Kyo nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá. Bộ phim cũng đánh dấu bước chuyển trong việc lựa chọn kịch bản, diễn xuất của "chị đẹp" màn ảnh xứ Hàn. Song Hye Kyo hiện tận hưởng cuộc sống độc thân (Ảnh: Elle). Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với tài tử Song Joong Ki vào năm 2019, Song Hye Kyo tập trung cho công việc, nghỉ ngơi, đi du lịch và làm mới bản thân. Nữ diễn viên xứ Hàn được nhận xét ngày càng xinh đẹp, trẻ trung và thời thượng. Cô được người hâm mộ đánh giá là một trong những mỹ nhân đẹp nhất làng giải trí Hàn Quốc hiện nay. Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Song Hye Kyo từ chối bình luận. Những năm qua, nữ diễn viên cũng dính tin đồn tình cảm với các bạn diễn nhưng cô không xác nhận hay phủ nhận những thông tin này. Nói về người quan trọng nhất với mình, ngọc nữ xứ Hàn khẳng định, đó chính là mẹ cô. Theo Song Hye Kyo, mẹ giống như một người bạn thân. Khi nữ diễn viên quyết định ly hôn, người đầu tiên cô thông báo chính là mẹ. Trong thời gian khó khăn, đối mặt với áp lực truyền thông hậu ly hôn, mẹ cũng là người đồng hành thân thiết của ngọc nữ xứ Hàn. "Tôi cảm thấy rất bình yên. Tôi nghĩ đây là khoảng thời gian tốt nhất, không có gì cần phải lo lắng", mỹ nhân Ngôi nhà hạnh phúc cười nói khi được hỏi về cảm nhận cuộc sống hiện tại với tờ Vogue (Hàn Quốc). Song Hye Kyo (trái) tham dự buổi trình diễn của Fendi tại Tuần lễ thời trang Milan (Italy), tháng 9 (Ảnh: Instagram).