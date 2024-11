Sơn Tùng M-TP có màn trêu bố mẹ không ai đỡ nổi, hoá ra là vì phát cuồng nhân vật này!

Sơn Tùng có nước đi không ai ngờ tới! Tối 24/11, Sơn Tùng đã khuấy động không khí bởi màn trình diễn 5 bài hit liên tục tại sự kiện diễn ra tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám, Nhà hát Lớn Hà Nội. Ngoài sự xuất hiện của rất đông khán giả, Sơn Tùng còn được 2 người đặc biệt chính là bố và mẹ đi từ Thái Bình đến Hà Nội để xem con trai diễn. Trong lúc giao lưu, Sơn Tùng bất ngờ khi thấy nhiều chú gấu bông capybara được khán giả tung sân khấu lên để gửi tặng. Nam ca sĩ vốn được biết đến là "fan cuồng" của những chú chuột lang nước này, vì thế anh hào hứng pha trò: "Mọi người ném quá trời capybara lên đây rồi. Tên trên TikTok của tôi là Capyboii. Ở đây ai là capy ạ, có còn capy ở dưới đó không để tôi xuống tôi bắt lên đây?".

Sơn Tùng xuất hiện nổi bần bật tại sự kiện ở Hà Nội Sau đó, Sơn Tùng tiến về phía khán đài có bố mẹ đang đứng và hô to: "Ở đây có 2 capy nè, 2 capy đến từ Thái Bình, ông Nguyễn Đức Thiện và bà Phạm Thanh Bình. Tôi bắt 2 ông bà lên đây nhé". Vừa trêu bố mẹ khiến khán giả cười ngất xong, Sơn Tùng liền bật chế độ "rén", cho biết không dám đứng ở khu vực đó nữa mà chạy sang đối diện. "Ở đây có bố mẹ tôi, tôi ngại lắm, tôi sang bên kia" , Sơn Tùng vừa cười vừa nói. Màn giới thiệu bố mẹ theo cách khó đỡ, không ai ngờ đến của Sơn Tùng lan truyền trên mạng xã hội. Cư dân mạng bình luận: "Chuyến này về nhà tàn canh 'Capyboy Sơn Tùng' rồi, bố mẹ lặn lội lên xem con diễn cái bị kêu thành 2 capybara", "Trời ơi, không ngờ anh Sơn Tùng cũng 'mùa thu Hà Nội' thế này", "Nước đi này của Capyboy chắc 2 capy bố mẹ không ngờ tới đúng không?", "Sơn Tùng dạo này hài thế, đúng là fan cuồng capybara"... Your browser does not support the video tag.

Clip: Lặn lội lên xem con diễn, bố mẹ Sơn Tùng được giới thiệu là "2 capy đến từ Thái Bình" (Nguồn: iantr.45)

Sơn Tùng chỉ thẳng về phía bố mẹ, đọc rõ tên 2 ông bà và đòi bắt "2 capy" này lên sân khấu

Bố mẹ Sơn Tùng cũng đành bất lực, cười ngất khi bị con trai trêu

Sơn Tùng đúng là biết tận dụng, trước đó còn mượn cả đồ của mẹ để đi diễn! Đây không phải lần đầu Sơn Tùng thể hiện sự yêu thích đối với những chú chuột lang nước. Vào dịp sinh nhật vừa qua, nam ca sĩ tiết lộ biệt danh mới của mình là "Capy Boy": "Chính thức bước sang tuổi 18 rồi. Cảm xúc thật lẫn lộn, không còn được ngây ngô nữa, phải trưởng thành hơn thôi. Chúc mừng sinh nhật CAPY BOY". Trước đó, một người bạn thân trong nghề cho biết Sơn Tùng đang trong giai đoạn "cuồng" chú chuột lang nước - capybara. Đây là loại gặm nhấm lớn nhất thế giới, được mệnh danh là "bộ trưởng ngoại giao" bởi sự dễ thương, thân thiện. Sơn Tùng còn đổi ảnh đại diện trên Instagram thành 1 chú capybara mắt nhắm lim dim, còn trên TikTok thì đổi hẳn là "Capyboii". Dù yêu thích là thế, nhưng Sơn Tùng không dám nuôi loài vật này vì... sợ hôi.

Anh còn từng dùng ảnh chú chuột này làm ảnh đại diện Instagram

Yêu thích là thế, nhưng Sơn Tùng không dám nuôi vì sợ hôi

Đây chính là chân dung capybara khiến "Sếp" mê chữ ê kéo dài! Theo Người Đưa Tin