Sơn Tùng 'cởi phăng' áo tự mua ném tặng khán giả

Sân khấu giao lưu của Sơn Tùng M-TP và khán giả Đà Lạt được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Nam ca sĩ chia sẻ anh đã đích thân đi chợ đêm để mua áo khoác lông và tặng fan. Sơn Tùng M-TP gây sốt khi giao lưu với người hâm mộ trong đại nhạc hội ở Đà Lạt tối 5/10. Nam ca sĩ gốc Thái Bình diễn ba bài hát Chạy ngay đi, Lạc trôi và Em của ngày hôm qua, khiến fan thích thú khi chuẩn bị xe đẩy gấu bông Capybara ném tặng fan ngay từ sân khấu.

Sơn Tùng M-TP gây sốt với kiểu tóc mới, mắt đeo lens xanh một bên Tạo hình của nam ca sĩ cũng gây chú ý không kém. Anh nhuộm gẩy light màu xanh neon một bên tóc, đeo lens xanh một bên mắt ấn tượng. Thời trang của nam ca sĩ sinh năm 1994 được khen năng động, phong cách với áo tank top, quần jeans, kết hợp áo khoác lông. Là người biết khuấy động sân khấu, chiều fan, giọng ca Nơi này có anh tiếp tục màn tặng quà bất ngờ khi cởi phăng áo lông, nhắm mắt và ném tặng khán giả may mắn bên dưới. Theo Sơn Tùng, chiếc áo do chính tay anh đi xe máy đến chợ đêm Đà Lạt lựa chọn. Ca sĩ hô hào hỏi khán giả đoán giá trị chiếc áo và phát biểu: “Chiếc áo này là vô giá vì đây là kỷ niệm tuyệt vời giữa tôi và Đà Lạt. Tôi còn mua sơn để xịt lên. Đây là sự chuẩn bị vô cùng kỹ lượng và thể hiện tấm lòng của tôi…”. Nam ca sĩ dặn fan chăm sóc và bảo vệ chiếc áo của anh cẩn thận.

Nam ca sĩ cởi áo khoác tặng cho fan may mắn bên dưới sân khấu. Anh chia sẻ đã tự chọn mua áo ở chợ đêm Đà Lạt Gần một năm trước, trong sự kiện tại TPHCM cuối tháng 11, anh chịu chơi khi ngẫu hứng cởi áo khoác hơn 15 triệu đồng đang mặc và ném tặng khán giả. Anh dặn khán giả may mắn nhận được “mặc cả cuộc đời”. Tuy nhiên, vì fan cố giành giật nên chiếc áo đã không còn nguyên vẹn, mất một bên cánh tay. Sơn Tùng không nhận quá nhiều show diễn trong những năm qua. Nam ca sĩ luôn biết cách làm khán giả bùng nổ mỗi lần xuất hiện. Lần gần nhất nam ca sĩ diễn là showcase cá nhân 7-Minute Stage hồi tháng 7. Ca sĩ 30 tuổi cũng hiếm hoi dự gameshow, cuối năm 2023, anh trở lại sân khấu Vietnam Idol với tư cách ca sĩ khách mời. Theo Tiền Phong