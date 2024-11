Sơn Tùng có lỗi gì trong vụ đi trà đá vỉa hè tại Hà Nội?

Ồn ào xoay quanh việc Sơn Tùng check in trà đá vỉa hè xuất phát từ ý thức "đu trend" của người hâm mộ. Hiện tại, loạt ảnh Sơn Tùng đi trà đá tại Hà Nội đã 700 nghìn lượt tương tác trên fanpage của nam ca sĩ, từ khóa "trà đá", địa điểm check in của "sếp" cùng được tìm kiếm tăng vọt trên các nền tảng. Không chỉ thế, rất nhiều người đã thi nhau photoshop ảnh, thậm chí là đến tận nơi để "đu trend" cùng Sơn Tùng M-TP. Tuy nhiên, khi quá nhiều người hưởng ứng việc ra đến tận địa điểm chụp ảnh đã tạo nên một "hiệu ứng ngược", khiến Sơn Tùng M-TP dính vào cuộc tranh luận. Vì lượng khách tăng lên đột biến bất thình lình, vì thế người bán trà đá cho Sơn Tùng M-TP không kịp kiểm soát. Bà còn tuyên bố, nếu biết người uống trà đá đó là Sơn Tùng M-TP, có thể dẫn đến tình hình như hiện tại thì có lẽ bà đã không cho ngồi. Chính những diễn biến mới của câu chuyện "trà đá vỉa hè", người ta quay ngược lại trách Sơn Tùng M-TP khiến công việc kiếm đồng ra đồng vào của 1 người lớn tuổi bị ảnh hưởng. Thế nhưng, thực tế mà nói, Sơn Tùng M-TP vốn chẳng hề có lỗi.

Sơn Tùng cơ bản không đáng trách khi đăng ảnh ngồi trà đá tại Hà Nội Ngày 24/11 nam ca sĩ rủ rê fan đi trà đá khi diễn ở sự kiện. Sau đó đến 27/11 anh mới chính thức đăng tải ảnh lên mạng xã hội. Thời điểm Sơn Tùng công khai ảnh đi trà đá là vào thứ 4, trong khung giờ làm việc để tránh việc nhiều người cảm thấy hiếu kỳ, nghĩ là anh đang có mặt tại đó và sẽ lập tức tìm đến quán trà đá kia, dễ dẫn đến tình trạng mất trật tự. Thực tế, theo chia sẻ của cô bán nước với VTC Now, Sơn Tùng đến chơi vào thứ Hai. Trong bức hình một số người qua đường ghi lại, có cả vệ sĩ đi kèm để theo dõi tình hình, anh ngồi một chốc rồi rời đi. Ngay thời điểm đó nam ca sĩ cũng không hề đăng bất kì story nhá hàng hay ẩn ý kêu gọi fan làm 1 buổi "offline" ở quán. Như vậy, Sơn Tùng dường như chỉ "mời lơi" cho vui ở sự kiện, vì có lòng rủ rê nhưng chẳng nói rõ thời gian, địa điểm... có thể cho rằng cơ bản ban đầu anh không hề có chủ đích sẽ lôi kéo nhiều người đến với địa điểm này. Tuy nhiên, chính vì sức hút khủng của Sơn Tùng nên chỉ 1 thời gian rất ngắn sau khi anh đăng ảnh, đã có nhiều bạn trẻ tìm đến chụp ảnh, ngồi tràn hết khu vực vỉa hè, thậm chí còn xuống đường để canh góc "sống ảo". Nhiều người quên mất đây vẫn là vỉa hè, chứ không phải là không gian riêng của một quán cà phê, việc buôn bán ở khu vực này vốn cần phải đảm bảo trật tự. Vì thế, khi đám đông hiếu kỳ tập trung ngày càng đông chắc chắn sẽ khiến những người liên quan bị ảnh hưởng. Và đúng như dự đoán, chuyện gì đến đã đến. Trong câu chuyện này, mỗi người đều có "cái khó" riêng, Sơn Tùng uống trà đá không sai, fan đến chơi canh "cheap moment" với thần tượng cũng chả sai. Tuy nhiên đã đến lúc fan cần xem lại ý thức "đu trend", cần kiểm soát để tránh ảnh hưởng đến thần tượng cùng những người liên quan.

Theo ghi nhận, chỉ vài giờ sau khi Sơn Tùng đăng ảnh, lượng khách ở quán trà đá này tăng đột biến (Ảnh minh họa)

Để có ảnh sống ảo, nhiều bạn đã đứng xuống lề đường, ảnh hưởng trật tự và an toàn giao thông (Ảnh minh họa) Một số ý kiến bàn luận của netizen liên quan đến sự việc này: - Mình không phải fan Sơn Tùng nhưng mình thấy em Tùng ngồi cũng kín đáo chứ có rùm beng gì đâu. Như lời cô nói thì cũng chỉ ngồi tý rồi đi chứ có phiền hà đến ai, như bao vị khách bình thường mà. Có trách thì trách do fan tập trung đến đông quá gây ra mất trật tự. - Tự nhiên Sơn Tùng bị trách thấy oan cho anh ấy quá, thế là người bình thường được đi trà đá đăng ảnh còn idol thì không được hả? - Lúc thấy Sơn Tùng đăng ảnh ở đây là mình đã biết sẽ đi đến kết cục này. Khổ thân người ta, người ta ngồi bán nước kiếm cái ăn mấy chục năm nay, vậy mà... - Không ngờ các bạn nhanh thật, Sơn Tùng vừa đăng phát đã check in ở đó ngay, lấn cả xuống đường để chụp ảnh. Cái sai ở đây chính là việc các bạn hưởng ứng trend nhưng thiếu ý thức, quá bất chấp. - Mình thấy Sơn Tùng không có lỗi, mọi người cứ nói như chính anh ấy cố tình khiến công việc kinh doanh của bà chủ quán bị ảnh hưởng vậy. Cái sai ở đây là sai địa điểm thôi.

Sơn Tùng bị kéo vào cuộc tranh luận không hồi kết vì công khai đi trà đá vỉa hè Liên quan đến vụ trà đá vỉa hè, tối 24/11, khi diễn trong sự kiện quy tụ 10.000 khán giả tại Hà Nội, Sơn Tùng cao hứng nói: "Thời tiết Hà Nội mùa này đẹp quá, thời tiết này mà làm 1 ly trà đá ngồi vỉa hè thì sao nhỉ. Ngày mai ai có thể ra uống trà đá vỉa hè với Sơn Tùng nào". Đến sáng 27/11, anh xả kho loạt ảnh ngồi trà đá kèm dòng chia sẻ: "Đã bảo hẹn anh em ở chỗ cũ rồi, cứ đinh ninh anh em ra nên đã gọi hai ly trà đá chờ sẵn. Ai dè anh em cho mình hôn mê luôn, leo cây luôn. Đi về".

