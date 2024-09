Sơn La: Hai ô tô đi trên quốc lộ 6 bị tảng đá lớn đè trúng

Hai ô tô đang di chuyển trên đường quốc lộ 6 ở Sơn La, bất ngờ bị đá sạt lở từ trên núi lăn xuống đè trúng. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Chiều 22/9, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, khoảng 14h cùng ngày, tại km201+900 quốc lộ 6, địa phận huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) xảy ra vụ sạt lở, đất đá lăn từ trên núi xuống đè trúng 2 ô tô. Vào thời gian trên, 2 ô tô di chuyển tới km201+900 trên quốc lộ 6 thì bất ngờ bị nhiều tảng đá lớn lăn trúng. Hiện trường sự việc (Ảnh: Cục CSGT). Theo Cục CSGT, rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Sau khi xảy ra sự việc, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an huyện Mộc Châu tới hiện trường, phân luồng giao thông, làm rõ vụ việc. Tại hiện trường, chiếc ô tô con màu trắng bị bung nắp capo, xoay ngang đường; chiếc ô tô tải lật nghiêng trên quốc lộ 6. Nhiều tảng đá lớn nằm án ngữ tuyến đường.