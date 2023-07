Sơn La: Bắt giữ nam thanh niên 'ôm' 27.000 viên ma tuý tổng hợp

Trưa 23/7, thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Vân Hồ chủ trì phối hợp với Công an huyện Mộc Châu, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh bắt giữ Quàng Văn Quyết (SN 1999, trú tại bản Huổi Nhương, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) có hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Tang vật thu giữ gồm 150 túi bên trong chứa 27.000 viên ma túy tổng hợp, 3 điện thoại di động cùng một số vật chứng liên quan khác.