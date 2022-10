Sôi động mua bán biển số đẹp, giá đắt nhất 2 triệu USD

Do việc cấp biển số được đưa về cho từng tiểu bang quy định, nên các Sở Giao thông các tiểu bang cũng chỉ quản lý các biển kiểu “độc đáo”, còn lại thì để dân/ doanh nghiệp/ tổ chức tự do đăng ký, miễn là thích biển đẹp, thì phải trả được phí duy trì hằng năm. Cần lưu ý là nguyên tắc “Ai đăng ký trước được trước” nên dễ thấy có nhiều biển số đẹp, độc được những người nhanh chân đăng ký cho xế yêu của mình.

Đầu tháng 2/2016, bang Victoria đã bán đấu giá ở thành phố Melbourne 13 biển số có chữ số bé, trong đó biển số “230” bán được 135.000 AUD (cao hơn 40.000 AUD so với giá khởi điểm), và số tiền bán biển này còn đắt hơn mua xe hạng sang như Mercedes, BMW, Jaguar. Kết quả tổng số biển bán được là 555.000 AUD. Các biển có 4 chữ số cũng bán được giá, ví dụ như biển số “3.309” bán được 35.000 AUD, còn biển “22.228” cũng bán được 15.500 AUD.

Có một điểm khá thú vị với mỗi chiếc biển xe đó là việc chính quyền các tiểu bang khuyến khích dân gắn biển có thêm khẩu hiệu yêu thích của bang như: Victoria là "Victoria - The Education State" (do là bang đứng đầu về chất lượng giáo dục), NSW thì là NSW - The First State (do là bang thành lập đầu tiên tại Úc) hay Canberra là Canberra - The National Capital (do là thủ đô của Úc). Nói chung mỗi bang có từ 10-20 slogan kiểu vậy để dân thích thì đăng ký nhưng ko bị trả thêm tiền. Chủ yếu là khuyến khích lòng tự hào với bang mình sinh sống.

Một số khẩu hiệu đi kèm biển số được chính quyền các tiểu bang khuyến khích người dân gắn thêm.

Tính đến 31/1/2021, đã có hơn 20,1 triệu xe ô tô được đăng ký lưu hành tại Úc, trong khi dân số của Úc chỉ là 25,59 triệu dân (số liệu điều tra dân số 2020). Như vậy, theo số liệu năm 2021 thì tỷ lệ xe ô tô cá nhân tại Úc là 748 xe/1000 dân, đứng thứ 14 trên thế giới. Tại Úc, biển số xe là đăng ký tự do, tự chọn và Chính phủ chỉ quy định riêng cho xe lĩnh vực Quốc phòng, xe công của Chính phủ, còn lại là cho đăng ký tự do theo từng tiểu bang. Biển số đẹp tại Úc là có ít ký tự (số hoặc chữ) và được tự do chuyển nhượng.

Lê Minh Toàn (Sydney, Australia)