Sốc với ngoại hình nam ca sĩ vừa trở lại âm nhạc sau 2 năm 'chữa lành tâm hồn'

Sau 1 thời gian dài ở ẩn, Shawn Mendes đã đăng thông báo trở lại với âm nhạc bằng album mới mang tên Shawn.

Album lần này của Shawn bao gồm 12 bài hát, dự kiến phát hành vào ngày 18/10. Trước đó, nam ca sĩ cho hay sẽ tung ra 2 ca khúc Why Why Why & Isn’t That Enough ngay đúng sinh nhật của mình là vào 8/8.

Bên cạnh đó, Shawn Mendes cũng hé lộ luôn ảnh bìa album mang chính tên mình. Khác với vẻ ngoài điển trai, đậm chất hoàng tử những năm qua, với lần trở lại này nam ca sĩ mang đến một hình ảnh hoàn toàn khác: Bụi bặm và trưởng thành hơn.

Có thể, nhiều khán giả sẽ sốc và chưa quen với ngoại hình mới của anh nhưng nếu biết được nam ca sĩ sinh năm 1998 từng trải qua khủng hoảng tâm lý thì chắc hẳn nhiều người sẽ hiểu vì sao lại có sự thay đổi như thế này.