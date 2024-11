Sốc trước tin Triệu Vy đang đối mặt với 400 vụ kiện vì 1 trọng tội

Triệu Vy khó có thể quay lại showbiz trong tương lai gần. Ngày 19/11, tờ iFeng đưa tin Triệu Vy và Công ty truyền thông Văn hóa Long Vy Tây Tạng, Công ty Văn hóa Tường Nguyên bị buộc nộp phạt khoản tiền 8.488 NDT (gần 30 triệu đồng). Tòa cũng cưỡng chế 2 công ty trên giao nộp khoản tiền 5.689 nhân dân tệ (khoảng 20 triệu đồng). Tuy nhiên, thông tin gây sốc hơn cả là công ty Long Vy Tây Tạng do Triệu Vy và chồng doanh nhân Huỳnh Hữu Long làm chủ vẫn còn đang đối mặt với 400 vụ kiện, do cung cấp thông tin giả trong giao dịch chứng khoán. Trước đó, vào năm 2017, Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải (Trung Quốc) công bố vợ chồng Triệu Vy - Huỳnh Hữu Long đã gian lận thông tin, sử dụng đòn bẩy tài chính, chuyển nhượng cổ phần, làm giả số liệu kinh doanh, thành lập công ty ma để gây lũng đoạn thị trường chứng khoán. Giới chức phạt vợ chồng Triệu Vy - Huỳnh Hữu Long mỗi người 600.000 NDT (2,1 tỷ đồng) và cấm họ tham gia thị trường chứng khoán trong vòng 5 năm. Ngoài bị xử phạt, Triệu Vy còn bị đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV bêu tên trên sóng.

Vụ bê bối thao túng, gây lũng đoạn thị trường chứng khoán khiến Triệu Vy bị kiện tụng liên miên Sau vụ việc, Triệu Vy vướng vào 550 vụ kiện lớn nhỏ. Triệu Vy cùng Công ty Văn hóa Tường Nguyên do cô chịu trách nhiệm đã bị xử thua 102 vụ kiện vì tội danh lừa đảo, phải bồi thường số tiền gần 12 triệu USD (304 tỷ đồng). Scandal gian lận chứng khoán khiến danh tiếng của Triệu Vy ở giới thương nghiệp và giới giải trí xuống dốc trầm trọng. Nàng "Tiểu Yến Tử" bị nhiều người chỉ trích là "quý bà lừa đảo". Trước khi vụ lừa đảo bị phơi bày, Triệu Vy từng được ưu ái gọi với cái tên "nữ tỷ phú" trong ngành giải trí khi nối gót chồng tham gia vào giới đầu tư và kiếm được khối tài sản khổng lồ gần 1 tỷ USD (25,4 nghìn tỷ đồng).

Các sai phạm kinh tế khiến hình ảnh của Triệu Vy bị hủy hoại trong mắt công chúng Đến năm 2021, mọi hoạt động của Triệu Vy ở showbiz Trung Quốc đều bị dừng lại. Triệu Vy biến mất sau một đêm, tên cô bị xóa khỏi các tác phẩm đã tham gia đóng chính, 1 số nền tảng hạn chế tìm từ khóa liên quan tới nữ diễn viên. Các thương hiệu mà Triệu Vy đại diện cũng ẩn hoặc xóa bài viết liên quan cô. Những động thái này khiến khán giả cho rằng minh tinh hàng đầu bị "phong sát", nhưng giới chức chưa công bố lý do Triệu Vy bị phạt. Do đó, việc Triệu Vy bị cấm sóng đến nay vẫn còn là 1 điều bí ẩn của giới giải trí Hoa ngữ. Giữa tháng 8, dư luận xứ tỷ dân xôn xao khi phát hiện tên của Triệu Vy đã được bỏ chặn tại các nền tảng mạng xã hội nổi tiếng như Douban, Douyin (tiktok Trung Quốc), Tiểu Hồng Thư (Xiaohongshu). Điều này làm dấy lên thông tin nữ diễn viên sẽ sớm quay trở lại showbiz, thậm chí còn có tin tức ngày cụ thể là 27/8. Tuy nhiên, đến nay, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Triệu Vy có thể tái xuất ngành giải trí.

Triệu Vy bị "cấm sóng ngầm" không rõ nguyên nhân từ năm 2021

Tháng 8 vừa qua, các bộ phim cô đóng chính được hiển thị lại trên nhiều nền tảng nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy nữ diễn viên có thể quay lại hoạt động ở showbiz Trung Quốc