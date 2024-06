Sốc trước clip nữ ca sĩ 10X trình diễn với cây kim chực chờ đâm vào người trên sân khấu

Theo đó, các fan ngồi ở hàng ghế đầu đã trông thấy 1 vật lạ đung đưa trên đùi phải của Yujin khi cô đang trình diễn. Phóng to ống kính máy quay lên, người hâm mộ không khỏi hốt hoảng khi phát hiện 1 chiếc kim khâu đã bị bỏ quên và treo lủng lẳng trên váy của nữ thần tượng sinh năm 2003. Yujin cũng nhận thấy mối "nguy hiểm" trên trang phục của cô. Trong lúc nhảy, nữ nghệ sĩ này cố gắng tiết chế độ mạnh của động tác để tránh bị kim khâu đâm vào đùi. Cô cũng liên tục cúi mặt nhìn xuống chiếc kim dính dưới váy để đảm bảo bản thân không bị thương.

Yujin (IVE) biểu diễn trong tình trạng 1 chiếc kim khâu chờ chực đâm vào đùi khiến khán giả thót tim theo từng động tác vũ đạo của nữ thần tượng