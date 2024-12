SỐC: Philippines đánh bại Thái Lan ở phút 95

Philippines xuất sắc đánh bại đội khách Thái Lan nhờ pha ghi bàn ở phút bù giờ cuối cùng, ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2024. Kết quả này mang về lợi thế đáng kể cho Philippines trước trận tái đấu trên sân Thái Lan. Bàn thắng của Kike Linares đánh bại Thái Lan. Nguồn: Philippines Football League Fans United Thái Lan tràn đầy tự tin bước vào trận đấu với Philippines trên sân Rizal Memorial với thực lực được đánh giá cao hơn và là đội bóng duy nhất toàn thắng ở vòng bảng giải đấu này. Tại King's Cup cách đây hơn hai tháng, Thái Lan từng đánh bại Philippines 3-1. Còn ở trận đấu này, Thái Lan phải thi đấu trên sân Rizal Memorial của Philippines. Mặt cỏ nhân tạo tại sân Rizal Memorial là mặt sân mà cầu thủ Thái Lan không quen. Họ cũng chưa thi đấu trận nào trên mặt sân cỏ nhân tạo tại AFF Cup năm nay. Do làm quen với sân cỏ nhân tạo nên Philippines thi đấu chủ động hơn và sớm cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỉ số phút 20. Sandro Reyes nhận bóng từ cự ly 25m. Cầu thủ này nã đại bác tung lưới Thái Lan. Sandro Reyes mở tỉ số cho Philippines Thái Lan dồn lên mạnh mẽ nhưng Philippines chơi pressing cực rát. Điều đó khiến cho "Voi chiến" gặp khó. Thái Lan vùng lên mạnh mẽ sau bàn thua... Phải đến phút 44, Thái Lan mới san bằng tỉ số từ pha phản công mẫu mực. Bóng được chuyền tới vị trí của Patrik Gustavsson. Cầu thủ này thực hiện cú treo bóng cho Suphanan Bureerat ghi bàn. ....và có bàn gỡ hòa do công Suphanan Bereerat. Cả hai đội đều đẩy cao tốc độ trong những phút đầu hiệp 2. Thái Lan chiếm ưu thế toàn diện trước Philippines. Đội khách liên tục dồn ép đối phương nhưng Philippines đã chơi trận pressing đầy quả cảm. Tưởng như trận đấu kết thúc bất phân thắng bại thì 'chuyện thần kỳ' đã xảy ra. Philippines chơi kiên cường trước sức ép của Thái Lan trong suốt hiệp 2 Từ pha đá phạt, cầu thủ Philippines đánh đầu chuyền vào trung lộ. Kike Linares đã bay người đánh đầu nối tung lưới Thái Lan, nâng tỷ số lên 2-1 cho Philippines ở phút 90+5. Kike Linares đánh đầu ghi bàn quyết định mang về chiến thắng cho Philippines Philippines ăn mừng như thể vừa vô địch Với việc thất bại trên sân của Philippines ở lượt đi, Thái Lan bắt buộc phải thắng trong trận tái đấu với đối thủ này vào ngày 30/12 trên sân nhà Rajamangala. Đội hình Philippines vs Thái Lan Philippines: Quincy Kammeraad (16), Adrian Ugelvik (2), Paul Tabinas (3), Kike Linares (4), Sandro Reyes (6), Bjorn Kristensen (10), Alex Monis (13), Zico Bailey (17), Oskari Kekkonen (19), Michael Kempter (20), Santiago Rublico (21). Thái Lan: Patiwat Khammai (1), Jonathan Khemdee (4), Thitathorn Auksornsri (6), Supachok Sarachat (7), Peeradon Chamratsamee (8), Patrik Gustavsson (9), Suphanat Mueanta (10), Saringkan Promsupa (15), Akarapong Pumwisat (15), Weerathep Pomphan (18), Suphanan Bureerat (21).