Sốc: Có cựu nhân viên khẳng định thấy Hwayoung bị T-ara đánh đập

Thông tin này làm nhiều netizen xứ Hàn "quay xe" bảo vệ Hwayoung, chỉ trích T-ara. Sau 12 năm, bê bối bắt nạt nội bộ T-ara bất ngờ được CEO Kim Kwang Soo khơi lại. Tâm điểm mạng xã hội đang là bức tâm thư của Hwayoung phản pháo Kim Kwang Soo, tố cáo T-ara bạo hành và lăng mạ mình. Đến nay, cựu nhân viên tên "A" của Core Contents Media đã viết bài khẳng định "Bắt nạt là sự thật" và cho biết Hwayoung từng bị T-ara đánh. A cho biết: "Trong gia đình Hwayoung có người thân thiết với CEO. Vào thời điểm đó, chị gái Hwayoung (Hyoyoung) được xếp vào T-ara nhưng đã nhường lại vị trí đó cho cô ấy. Các thành viên T-ara không đánh giá cao Hwayoung vì vào nhóm do mối quan hệ với CEO, chứ không phải vì tài năng hay nhan sắc. Các nhân viên đều nhận thấy Hwayoung không hòa nhập tốt với nhóm".

Cựu nhân viên hé lộ T-ara bắt nạt và bạo hành Hwayoung Cựu nhân viên này tiếp tục: "Vì các thành viên gốc phản ứng mạnh quá nên Ahreum - người đến sau Hwayoung cũng gặp khó khăn trong việc thích nghi. Việc bạo hành và lăng mạ là có thật. Tôi thấy Hwayoung khóc và hỏi có chuyện gì, cô ấy nức nở bảo thành viên OO đã đánh cô ấy. Lúc đó tôi không tin, nhưng các nhân viên khác cũng chứng kiến chuyện Hwayoung bị đánh". Cuối cùng, cựu nhân viên A nói: "Vụ bắt nạt trong T-ara là sự thật. Hiện nay có nhiều người nổi tiếng trong ngành giải trí lạm dụng quyền lực của mình. Tôi cũng từng bị đánh bằng gậy lớn vài lần khi còn làm trợ lý giám đốc và mắc lỗi sai". Người này đưa ra danh thiếp từ thời làm việc ở Core Contents Media làm bằng chứng.

2 thành viên đến sau (Hwayoung, Ahreum) không hòa hợp với 6 thành viên gốc Trên mạng xã hội Hàn Quốc, nhiều netizen bất ngờ "quay xe" bênh vực Hwayoung và chỉ trích T-ara: - Trời ơi cái gì vậy? Nói là đã xin lỗi nhau rồi, hóa ra là dối trá hết à? - Thật sự Kim Kwang Soo chỉ cần im lặng thôi là ổn mà. Nhưng việc bạo hành là sao? Nếu cái này là thật thì tệ quá. - Thời gian trôi qua lâu rồi, tôi vẫn luôn nghĩ nhóm cô lập 1 thành viên, nhưng có cả bạo hành thì sốc thật đấy. - Tôi biết chuyện này lâu rồi, mấy người trong nhóm chỉ trích Hwayoung trên mạng xã hội, nhưng cuối cùng chỉ có Hwayoung là người xấu. Rõ ràng họ đã mỉa mai Hwayoung. - T-ara không sai khi nói đó là bất đồng quan điểm, nhưng rõ ràng Hwayoung bị mang tiếng là người xấu, không phải sao? - Chuyện cô lập không chỉ là tin đồn mà còn diễn ra ngay trước mắt mọi người trên mạng xã hội. Dù bây giờ có nói đang hối hận và sống tốt, tôi cũng không hiểu vì sao họ lại cố biến các thành viên thành người hoàn hảo còn Hwayoung là kẻ xấu. Nói nạn nhân bị cô lập vì xứng đáng bị vậy, thì khác gì bắt nạt đâu. - Kim Kwang Soo càng cố bảo vệ T-ara thì mọi chuyện càng tồi tệ hơn mà thôi.

Cư dân mạng Hàn Quốc bảo vệ Hwayoung, chỉ trích T-ara Được đánh giá là một trong những điều kỳ diệu của âm nhạc Hàn Quốc trong thập niên 2010, nhưng T-ara lại như một đóa hoa "sớm nở chóng tàn" khi đang trên đỉnh vinh quang thì bất ngờ tụt xuống hố sâu không đáy vì scandal chấn động. Ra mắt năm 2009, 6 thành viên T-ara "làm mưa làm gió" với hàng loạt hit Lies, Time To Love, Bo Peep Bo Peep, Roly Poly, Lovely Dovey... Hwayoung được bổ sung vào nhóm từ tháng 12/2010 và sóng gió nổ ra từ đây. Khi Hwayoung vắng mặt trong concert năm 2012, các thành viên T-ara đã có những lời nói bóng gió trên mạng xã hội. Netizen bắt đầu soi được hàng loạt bằng chứng các thành viên T-ara bắt nạt Hwayoung. Làn sóng phản đối T-ara nổ ra trên khắp các trang mạng châu Á. Trước sức ép dư luận, công ty quản lý thông báo Hwayoung rời nhóm sau khi nhận ý kiến phàn nàn từ đội ngũ 19 nhân viên. CEO Kim Kwang Soo cũng trực tiếp khẳng định nạn bắt nạt không phải lý do khiến Hwayoung phải rời nhóm, những dòng tweet trên mạng xã hội của T-ara cũng không trực tiếp nhắm đến ai. Tuy nhiên, công chúng không tin vào những điều này và liên tục "ném đá", tẩy chay T-ara. 6 thành viên lầm lũi, chịu đựng và tiếp tục quảng bá. Đến năm 2017, Hwayoung bất ngờ khơi lại chuyện cũ trên 1 chương trình truyền hình. Vì quá bức xúc khi thấy hung thủ đóng vai nạn nhân, 1 nhân viên cũ đã đứng ra làm rõ nhiều câu chuyện phía sau. Theo đó, Hwayoung lười biếng và bắt nạt ngược lại các thành viên. Cuối cùng, T-ara đã được được khán giả quê nhà yêu thương trở lại. Khi giành được cúp trên chương trình âm nhạc sau 5 năm bị ghẻ lạnh, cả nhóm đã bật khóc.

Nghi vấn T-ara bắt nạt Hwayoung từng gây chấn động showbiz 12 năm trước Tưởng như mọi chuyện đã chìm sâu thì đến ngày 8/11, CEO Kim Kwang Soo bất ngờ lên truyền hình tiết lộ sự thật về vụ bắt nạt nội bộ T-ara sau 12 năm. CEO này cho biết ông đứng về phía các thành viên T-ara, hủy hợp đồng của Hwayoung nhưng giữ im lặng vì lo cho tương lai của cô gái này. Đến ngày 10/11, Hwayoung đăng 1 bài viết dài nhằm phản pháo lại những lời CEO Kim Kwang Soo nói. Hwayoung cho biết cô bị T-ara bạo hành, bắt nạt và chửi bới chứ không hề giả làm nạn nhân. Nữ rapper này đã im lặng suốt 12 năm qua, cô bức xúc vì Kim Kwang Soo khơi lại câu chuyện và biến cô thành nhân vật phản diện.

Tâm thư của Hwayoung làm chấn động mạng xã hội ngày 10/11 Theo Người Đưa Tin